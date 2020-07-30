09:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн
Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 17 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
За время пандемии умерли более 667 тыс. человек, выздоровели свыше 9,9 млн.
На первом месте по числу заболевших США — более 4,4 млн, на втором Бразилия (2,5 млн), на третьем — Индия (1,58 млн). Россия занимает четвертое место (827,5 тыс.).
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса. По его словам, за последние шесть недель число заразившихся удвоилось. ВОЗ назвала пандемию COVID-19 самой тяжелой ЧС в сфере здравоохранения.