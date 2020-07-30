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09:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн

Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 17 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:34 MSK, 30.07
Инфицировано828 990+5 475
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
16.0729.07
Скончалось13 673+169
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
16.0729.07
Выздоровело620 333+8 116
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
16.0729.07
Инфицировано17 033 048+293 518
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
16.0729.07
Скончалось667 084+6 677
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
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24.07
9947
25.07
6295
26.07
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27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
16.0729.07
Выздоровело9 954 814+204 362
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
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21.07
170579
22.07
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23.07
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24.07
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25.07
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213127
27.07
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28.07
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29.07
169086
16.0729.07
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Источник: Агентство «Москва»

За время пандемии умерли более 667 тыс. человек, выздоровели свыше 9,9 млн.

На первом месте по числу заболевших США — более 4,4 млн, на втором Бразилия (2,5 млн), на третьем — Индия (1,58 млн). Россия занимает четвертое место (827,5 тыс.).

Больше всего смертей зарегистрировано в США (150,7 тыс.), Бразилии (90,1 тыс.) и Великобритании (46 тыс.). Россия на 11-ом месте — 13,6 тыс.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса. По его словам, за последние шесть недель число заразившихся удвоилось. ВОЗ назвала пандемию COVID-19 самой тяжелой ЧС в сфере здравоохранения.

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