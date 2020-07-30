09:54 (мск), источник: Life.ru
Арест после пандемии. Приставы и ГИБДД начали рейды на должников
Злостных неплательщиков может ждать суровое наказание.
В 2019 году на трассе М4 «Дон» ФССП совместно с сотрудниками ДПС устроила один из самых результативных рейдов по неплательщикам. За долги по налогам, кредитам, алиментам, услугам ЖКХ и автомобильным штрафам к административной ответственности привлекли более 50 человек. 32 автомобиля арестовали на месте, и весь дальнейший отдых должников был испорчен. Бывший сотрудник ФССП Александр Кусаков отмечает, что с годами результативность ФССП будет только увеличиваться и рейды по автомобилистам будут продолжаться.
Собственника автомобиля можно быстрее опознать в потоке, чем человека с долгами, но без транспорта. Правда, здесь есть одна тонкость — если автомобиль оформлен не на должника, а, например, на родственника, жену или детей, то дорожная камера не распознает машину как транспорт должника.
Юрист Борис Заруцкий отмечает, что большинство автомобилистов сразу начинают паниковать, если сотрудники ДПС остановили их для проверки документов и предлагают «пробить» документы у судебных приставов.
«Большая часть данных, на основании которых сотрудники ДПС останавливают автомобили на дороге, передается им приставами. Своеобразная “ориентировка” на должника, под которую могут попасть автомобили той же марки, модели и цвета, что и у должника. Поэтому если долгов нет, но инспектор настойчиво предлагает пройти проверку по базам, то, скорее всего, для этого у сотрудников есть основания», — говорит юрист Борис Заруцкий.
Процедурно проверка долгов по базам устроена крайне просто. Паспортные данные, госномер автомобиля и свидетельство о регистрации проверяются через специализированные базы ФССП. Любопытный факт — внутренние базы данных органов не всегда синхронизированы с официальными сайтами.
Проблемой приставов, по словам адвокатов и специалистов по защите прав должников, это не является — раз образовался долг, то виноват тот, кто его допустил. Для того чтобы избежать неприятностей на дороге, не будет лишним проверить себя и родственников по специальному разыскному реестру ФССП.
Остановка автомобиля на дороге, проверка документов водителя и попытка «принудительно взыскать» материальные ценности по исполнительному листу жестко регламентированы, и приставы, равно как и инспекторы ДПС, хорошо знают, что можно делать, а чего делать категорически нельзя. Адвокат Сергей Самсонов отмечает, что законодательная часть исполнительного производства устроена таким образом, что арестовать на дороге сотрудники ДПС и приставы не могут автомобиль нескольких категорий водителей.
«Забрать автомобиль у должника нельзя, если у него имеется инвалидность, если его автомобиль является единственным средством для зарабатывания денег — например, водитель зарабатывает на жизнь работой в такси. Но все зависит от суммы штрафа. Ареста и изъятия можно избежать, а вот поездка на “ответственное хранение” на временную стоянку уже практикуется», — поясняет адвокат Сергей Самсонов.
Это значит, что, пока на должника в территориальных органах будут оформлять все необходимые документы, машина будет стоять на стоянке. Длиться это может от нескольких часов до пары дней.
При этом Самсонов отметил, что под «целевую аудиторию» рейдов все чаще попадают каршеринговые машины.
«Каршеринг не считается личным транспортом, и оформлена машина на организацию. Кто находится за рулем — непонятно. Инспектор может потребовать показать права и даже паспорт, а вот открытое в телефоне приложение показывать можно по настроению. Если нет желания общаться с инспекторами и есть определенный уровень вежливости и тактичности, можно открыть приложение, чтобы сотрудник ДПС мог свериться с данными. Но просьба открыть
Главное, что нужно делать при общении с сотрудниками ДПС во время совместных рейдов с приставами, — это сохранять спокойствие. Первое, что должен сделать инспектор после остановки, — это вежливо СПРОСИТЬ водителя, не возражает ли он против проверки документов по базам ФССП. Такой практике больше пяти лет, однако в зависимости от уровня подготовки инспектора такие предложения могут трактоваться
«Любой инспектор должен вести себя корректно. Их главная задача — обеспечение безопасности дорожного движения. Если инспектор просто берет и отдает документы приставу, который, кстати, может в это время стоять рядом, — это уже превышение должностных обязанностей, по которому Управление собственной безопасности МВД может начать проверку», — объясняет адвокат.
Юристы отмечают, что после согласия на проверку документов нужно быть готовым к тому, что во внутренней базе приставов, которая обновляется лучше и чаще публичных, могут всплыть старые штрафы
Адвокат Владислав Сулейманов отмечает, что для изъятия любого имущества, принадлежащего должнику, должны быть веские основания.
«Главное, что нужно знать, — сумма долга должна быть соразмерна стоимости имущества. Иными словами, если за штраф в пять тысяч рублей приставы требуют выложить телефон, то смело можно отказываться. С автомобилем та же самая история. Никто не может арестовать ваш автомобиль, если речь не идет о долге в миллион рублей. Потраченное время, конечно, никто не вернет, но и проводить
«Требуйте, чтобы все бумаги вам присылали по месту прописки. У приставов должно быть подтверждение, что вы или члены вашей семьи были информированы о наличии исполнительного производства. Если этих доказательств нет — их должны присылать заказным письмом по месту прописки или проживания», — говорит адвокат.
Важно помнить о главном: с момента получения постановления об исполнительном производстве у любого потенциального должника есть 10 дней на его обжалование. Этими нормами в большинстве случаев пренебрегают по незнанию, однако именно 10-дневный срок, даже в том случае, если постановление вручается прямо на дороге, гарантирует неприкосновенность вероятного должника здесь и сейчас. Арест автомобиля и требование предоставить
Усложнение жизни приставам (и самому себе заодно) через скандал и оскорбления — плохая идея, от которой лучше сразу отказаться. А вот знание норм и законов поможет сберечь время.
Другая особенность состоит в том, что привлечь должника к ответственности может только территориальный пристав из того же региона, где прописан потенциальный клиент судебной системы.
Часто работу территориальных органов пытаются выполнять местные сотрудники ФССП. Особенно это касается курортных районов Краснодарского края. Однако если местным органам не оформили специальное разрешение, позволяющее привлекать должников из отдельно взятой области, то законных оснований оформить должнику исполнительный лист (и тем более арестовать его имущество) у приставов нет.
Сергей Андреев