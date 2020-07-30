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09:45 (мск), источник: Кино Mail.ru

Назван самый популярный сериал полугодия

Какие проекты 2020 года пользовались наибольшей популярностью у российских зрителей в последние шесть месяцев, выяснило «Кино Mail.ru».

Источник: Кино Mail.ru

Нашумевшая экранизация одноименного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли стала самым популярным новым сериалом первой половины 2020 года в России. Такие данные приводит проект «Кино Mail.ru», проанализировавший просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года. Показ «Зулейхи» прошел в апреле на канале «Россия 1».

Второе место в рейтинге занял еще один российский проект — «Триггер», показанный «Первым каналом» в феврале. Сериал рассказывает о психологе, использующем провокационный метод решения проблем пациентов. Главную роль исполнил Максим Матвеев.

Замыкает тройку лидеров второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» о внутренней жизни Ватикана, вышедший в январе на HBO и российской платформе Amediateka под заголовком «Новый Папа».

В десятку самых популярных сериалов полугодия также вошли:

4. «Магомаев» («Первый канал», Россия);.

5. «Колл-Центр» (ТНТ/Rutube List, Россия);.

6. «Мир! Дружба! Жвачка!» (ТНТ/Rutube List, Россия);.

7. «Мир дикого запада» (3 сезон, HBO/Amediateka, США);.

8. «Чужак» (HBO/Amediateka, США);.

9. «Патриот» (ТНТ/Rutube List, Россия);.

10. «Ищейка» (4 сезон, «Первый канал», Россия).

Отдельно рейтинг самых популярных в России зарубежных сериалов первой половины 2020-го выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон), «Миллиарды» (5 сезон).

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