09:45 (мск), источник: Кино Mail.ru
Назван самый популярный сериал полугодия
Какие проекты 2020 года пользовались наибольшей популярностью у российских зрителей в последние шесть месяцев, выяснило «Кино Mail.ru».
Нашумевшая экранизация одноименного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли стала самым популярным новым сериалом первой половины 2020 года в России. Такие данные приводит проект «Кино Mail.ru», проанализировавший просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса
Второе место в рейтинге занял еще один российский проект — «Триггер», показанный «Первым каналом» в феврале. Сериал рассказывает о психологе, использующем провокационный метод решения проблем пациентов. Главную роль исполнил Максим Матвеев.
Замыкает тройку лидеров второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» о внутренней жизни Ватикана, вышедший в январе на HBO и российской платформе Amediateka под заголовком «Новый Папа».
В десятку самых популярных сериалов полугодия также вошли:
4. «Магомаев» («Первый канал», Россия);.
5. «Колл-Центр» (ТНТ/Rutube List, Россия);.
6. «Мир! Дружба! Жвачка!» (ТНТ/Rutube List, Россия);.
7. «Мир дикого запада» (3 сезон, HBO/Amediateka, США);.
8. «Чужак» (HBO/Amediateka, США);.
9. «Патриот» (ТНТ/Rutube List, Россия);.
Отдельно рейтинг самых популярных в России зарубежных сериалов первой половины 2020-го выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон), «Миллиарды» (5 сезон).