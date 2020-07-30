10:48 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 5509 случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/ — За все время в стране выявили 834 499 зараженных.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5509, до 834 499. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%),
Новые 678 случаев выявлены в Москве, 215 — в Свердловской области, 172 — в
Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 9 322, всего вылечились уже 75% от общего числа инфицированных. Согласно данным штаба, всего выписали 629 655 человек. В частности, за сутки был выписан 1 471 пациент в Москве, 740 — в Свердловской области, 511 — в Нижегородской области, 509 — в
Число летальных исходов