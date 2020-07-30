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10:48 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5509 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/ — За все время в стране выявили 834 499 зараженных.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 30.07
Инфицировано834 499+5 509
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
16.0729.07
Скончалось13 802+129
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
16.0729.07
Выздоровело629 655+9 322
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
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26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
16.0729.07
Инфицировано17 039 160+298 111
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
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22.07
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23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
16.0729.07
Скончалось667 218+6 790
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
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22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
16.0729.07
Выздоровело9 964 678+213 070
16.07
171411
17.07
156797
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21.07
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23.07
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24.07
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26.07
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27.07
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28.07
182952
29.07
169086
16.0729.07
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Источник: Агентство «Москва»

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5509, до 834 499. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 9 дней не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Республике Северная Осетия (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Севастополе (0,3%).

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Новые 678 случаев выявлены в Москве, 215 — в Свердловской области, 172 — в Ханты-Мансийском АО, 162 — в Санкт-Петербурге, 158 — в Нижегородской области. В настоящее время в РФ COVID-19 болеют 191 042 человека.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 9 322, всего вылечились уже 75% от общего числа инфицированных. Согласно данным штаба, всего выписали 629 655 человек. В частности, за сутки был выписан 1 471 пациент в Москве, 740 — в Свердловской области, 511 — в Нижегородской области, 509 — в Ямало-Ненецком АО, 454 — в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 169 днем ранее, всего умерли 13 802 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,65% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки зарегистрированы 22 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 13 — в Свердловской области, 12 — в Москве, 7 — в Красноярском крае, 5 — в Новосибирской области, еще в 37 регионах число умерших не превышало 4.

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