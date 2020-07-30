ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях

«ФСИН России составил рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции “Твои друзья — книги”, посвященной Дню воспоминания любимых книг. Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова “Мастер и Маргарита”», — говорится в сообщении.
В топ-10 вошли также «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» Александра Дюма, «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье» Льва Толстого, «Отверженные» Виктора Гюго, «Тихий Дон» Михаила Шолохова.
В списке самых читаемых авторов попадают Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Мартин, Гоголь, Донцова, Солженицын. Интересует осужденных и поэзия, особенно популярны стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой.
«В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях — приключенческая литература», — добавляется в сообщении.
Отмечается, что всего в исправительных учреждениях функционируют 1137 библиотек, при них организовано более 700 читальных залов. Книжный фонд библиотек исправительный учреждений составляет более 5 миллионов печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг. Выбор литературы разнообразный, преимущественно художественная, религиозная и юридическая литература. Имеются книги и журналы со шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых.