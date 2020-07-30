13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канал «Россия» запускает спецпроект к 30-летию страны
Стать участниками могут все россияне, рожденные в 1991 году.
Телеканал «Россия» запускает специальный проект «Россия. Нам 30 лет!», который расскажет о поколении 30-летних, уже успевших сделать в своей жизни
Основой коллективного
Стать участниками проекта «Россия. Нам 30 лет!» могут только россияне 1991 года рождения. Для этого достаточно заполнить анкету в официальной группе телеканала «Россия» ВКонтакте или на сайте smotrim.ru/30, коротко рассказав о себе и своих достижениях. Создатели проекта также приглашают рассказать о кандидатах их родных и близких, соседей, коллег, пациентов, учеников — всех, кто хочет поделиться успехами и подвигами своего героя.
Сбор анкет для участия в проекте продлится до марта 2021 года. Документальный фильм о поколении 30-летних выйдет на телеканале «Россия» и в социальной сети ВКонтакте в июне 2021 года.