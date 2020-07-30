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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канал «Россия» запускает спецпроект к 30-летию страны

Стать участниками могут все россияне, рожденные в 1991 году.

Телеканал «Россия» запускает специальный проект «Россия. Нам 30 лет!», который расскажет о поколении 30-летних, уже успевших сделать в своей жизни что-то действительно важное. Например, совершить открытия, спасти человеческие жизни, изобрести новые виды технологий, поработать волонтером, установить рекорды в профессии, спорте и творчестве.

Главная задача проекта — создать масштабный документальный портрет поколения сверстников страны.

Основой коллективного фильма-портрета станут реальные истории молодых россиян. На сегодняшний день это активная, деятельная, энергичная часть общества, и именно от них зависит, как будет развиваться наше государство.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стать участниками проекта «Россия. Нам 30 лет!» могут только россияне 1991 года рождения. Для этого достаточно заполнить анкету в официальной группе телеканала «Россия» ВКонтакте или на сайте smotrim.ru/30, коротко рассказав о себе и своих достижениях. Создатели проекта также приглашают рассказать о кандидатах их родных и близких, соседей, коллег, пациентов, учеников — всех, кто хочет поделиться успехами и подвигами своего героя.

Сбор анкет для участия в проекте продлится до марта 2021 года. Документальный фильм о поколении 30-летних выйдет на телеканале «Россия» и в социальной сети ВКонтакте в июне 2021 года.

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