Путин заявил, что экологические проблемы Усолье-Сибирского долгие годы замалчивались

15:17 (мск), источник: ТАСС
На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если
по-честномусказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали.
Путин обратился к участникам совещания с требованием подробно доложить о том, как складывается ситуация в городе в настоящее время, а также о тех мерах, которые необходимо принять в первоочередном порядке для локализации и ликвидации критически опасных объектов.
«И конечно, нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого
Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в городе