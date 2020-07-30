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15:17 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что экологические проблемы Усолье-Сибирского долгие годы замалчивались

НОВО-ОГАРЕВО, 30 июля. /ТАСС/ — Экологические проблемы города Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались и фактически замалчивались. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании об экологической ситуации в этом населенной пункте. Он отметил, что груз экологических проблем накапливался в этом городе очень давно, еще с 1930-х годов.

Источник: Пресс-служба Президента России
На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали.
Владимир Путин

Путин обратился к участникам совещания с требованием подробно доложить о том, как складывается ситуация в городе в настоящее время, а также о тех мерах, которые необходимо принять в первоочередном порядке для локализации и ликвидации критически опасных объектов.

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«И конечно, нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолье-Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами», — добавил президент.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирского, где проживают 76,8 тыс. человек. Режим ЧС здесь действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами, корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.

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