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16:07 (мск), источник: Life.ru

Кино — больше не самый дешевый досуг. Что станет с ценами на билеты в кино после карантина?

Многие ограничения, связанные с карантином, в России уже сняты: можно посещать парки, ходить в рестораны и кафе, пользоваться услугами парикмахерских. Однако те же кинотеатры практически все закрыты. Но, как ожидается, в Москве они заработают уже 1 августа. А за столицей, вероятно, подтянутся и остальные регионы. Мы пообщались с экспертами и узнали, в каком режиме будут работать большие экраны, что на них покажут и, в конце концов, разрешат ли зрителям хрустеть попкорном.

Источник: РИА "Новости"

В каких городах посмотреть кино уже можно?

Еще одно подтверждение пресловутой присказки о том, что Москва не Россия. В ряде регионов кинотеатры работают уже давно. Еще в мае, например, посещать их разрешили жителям Ленинградской и Сахалинской областей. В июне лампы проекторов зажглись в Севастополе и Курганской области. В июле открылись кинотеатры в Амурской, Магаданской, Ростовской, Костромской, Пензенской и Курской областях, а также в республиках Адыгея, Карелия и Карачаево-Черкесия. В Чукотском автономном округе и Крыму с недавних пор двери кинозалов тоже открыты.

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Вот-вот они распахнутся и в Астраханской области. А следом кинотеатры откроются в Москве, Московской и Тверской областях. Про судьбу большого проката в остальных субъектах Российской Федерации информации пока нет.

А есть какие-то общие ограничения для всех?

Разумеется, да. Соответствующие рекомендации Роспотребнадзор выпустил еще в конце мая. Их аж 28, но мы для примера рассмотрим лишь несколько. Заодно отметим, что с точки зрителя и работника киноцентра они выглядят довольно рационально. Поскольку в первую очередь направлены на обеспечение безопасности и защиты от коронавируса.

  1. Мерить температуру тела сотрудников перед и во время рабочей смены. Людей с жаром или другими признаками болезни отправляют домой.
  2. Ограничить контакты между сотрудниками. Например, администраторы не должны тусоваться с кассирами, а бармены ни с кем из них.
  3. Вход посторонним в служебные помещения запретить.
  4. Есть на рабочем месте нельзя.
  5. На входах в служебные помещения расставить дезинфицирующие средства.
  6. Расставить санитайзеры и в местах общего пользования. В их число входят туалеты, бары, входы, кассовые зоны и т. д.
  7. Обеспечить сотрудников запасом одноразовых масок и перчаток.

И как? Работают рекомендации?

Работают, но отчасти. Все зависит от региона.

У нас страна большая, поэтому все сложно. У нас нет единой даты открытия кинотеатров. У нас также нет единых требований для открытия кинотеатров. В реальной жизни мы получим 85 дат открытия по стране и 85 стандартов и требований к безопасности.
Олег Березин
генеральный директор «Невафильм» и председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК)

К счастью или к сожалению, слова эксперта недалеки от правды. Ведь в Ленинградской области, например, разрешили заполнять кинотеатры не более чем на 50%. При этом без масок посетителей не пускают вообще. А в Республике Адыгея маски не нужны — там просят только заполнять залы не больше чем на половину. Тогда как Чукотский АО, наоборот, игнорирует ограничение на посадку, но требует носить маски.

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Жёстче всего ограничения в Ростовской области. Там, во-первых, залы можно заполнять только на 25%. Во-вторых, следят за соблюдением социальной дистанции. В-третьих, нет маски — пошел вон. В-четвертых, запрещена работа баров и прочих общепитов на территории кинотеатра. В Карелии, в свою очередь, решили не изобретать велосипед и вооружились рекомендациями Роспотребнадзора.

Олег Березин, к слову, всерьез их не воспринимает. Хотя бы потому, что они просто рекомендации. Или, если цитировать эксперта дословно, являются «сборником добрых советов» по обслуживанию зрителей кинотеатрами.

— Когда выходит решение о возобновлении работы кинотеатров, то губернатор или главный врач региона дописывает требования от себя, и эти требования все очень разные, — говорит эксперт.

Именно поэтому, как он считает, в данный момент нельзя сказать точно, как после карантина будут работать вообще все кинотеатры в России.

Ранее Березин высказывался о рекомендациях Роспотребнадзора более критично. Эксперт считает, что выполнение всех рекомендаций станет экономически невыгодным для кинотеатров. — Парадоксальная ситуация: сейчас дешевле стоять закрытыми, чем открываться вот с этими требованиями, — возмущался эксперт в радиоэфире.

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Немного другой позиции придерживается сеть кинотеатров «Каро». В комментарии Лайфу компания не только не критиковала рекомендации Роспотребнадзора, но и высказалась о готовности к их реализации.

— Мы ведем подготовку к открытию с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, при этом сохраняя комфортные условия для наших зрителей. Часть мер в наших мультиплексах действовала и ранее: мы давно продаем билеты и продукцию кинобара онлайн на официальном сайте «Каро». Также в наших кинотеатрах уже действует система бесконтактного прохода в залы по QR-коду, — гласит комментарий сети кинотеатров.

Если людей будут пускать меньше, значит, билеты станут дороже?

Сложно сказать наверняка. Даже если и да, то такие новости анонсировать кинотеатрам не с руки. Да и в целом председатель АВК считает, что цена на билет в сегодняшнем мире не главный определяющий фактор при принятии решения о походе в кино.

В первую очередь люди озабочены безопасностью. Для себя, для семьи, для детей, для друзей. Во вторую очередь они озабочены фильмами. Многие ждут громких премьер и большого кино. И только самая маленькая часть, около 5%, озабочена ценой.
Олег Березин

При этом он отмечает, что ему известно о планах многих кинотеатров на «всякие маркетинговые акции» с всевозможными скидками и бонусами. Также эксперт не сомневается, что в ближайшие полгода «все будут пытаться играть с ценой на билеты».

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Судя по всему, «Каро» в числе таких компаний. Общаясь с Лайфом, сеть кинотеатров анонсировала проведение масштабной акции по привлечению зрителей после отмены ограничительных мер.

— Кинотеатры «Каро» в Москве и области готовы к открытию 1 августа. Для информирования зрителей мы запустили федеральную кампанию #идёмвкино, для которой впервые объединились ключевые игроки кино- и медиаиндустрии: киносети, кинопрокатчики, медиахолдинги, а также актеры, режиссеры и продюсеры кино. В рамках кампании запланировано множество активностей: выпуск видеороликов, флешмобы в соцсетях. Уже запущена платформа о единых стандартах безопасности идёмвкино.рф, — рассказали нашему изданию в пресс-службе сети кинотеатров.

В долгосрочной же перспективе он не исключает сильную трансформацию кинопрокатного бизнеса вообще.

Кино, по его словам, станет досугом для более узкой аудитории.
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В качестве примера эксперт приводит рестораны. Дескать, очень мало людей ходят в заведения, чтобы просто утолить голод. Куда чаще рестораны посещают еще и ради впечатлений, общения, времяпрепровождения с семьей.

— Мы многие десятилетия жили с мыслью, что кино — это самый дешевый вид развлечений. Но карантин показал, что все-таки самый дешевый досуг — это сидеть на диване и смотреть какой-нибудь бесплатный онлайн-сервис. И кинотеатрам тут спорить бессмысленно, — говорит гендиректор компании «Невафильм».

Вот когда кинотеатры начнут двигаться в сторону более интимного и интеллигентного досуга, тогда, по мнению Олега Березина, «цена и ценность» похода в кино точно возрастет. И у коронакризиса есть все шансы подстегнуть этот процесс.

[Цены вырастут] не потому, что «ах, у нас тут тяжелая экономическая ситуация, значит, мы поэтому цену поднимем», нет. В нашем бизнесе не мы задаем цену. Мы устанавливаем ту цену, которую зритель готов заплатить.
Олег Березин

А что смотреть-то будем?

Вопрос отнюдь не праздный. Ведь многие потенциальные блокбастеры «уехали» либо на конец 2020 года, либо вовсе на начало 2021-го. И, опять же, не совсем понятно, останется ли прокатная сетка такой же, как и сейчас, до конца года. Ведь даже без начала пресловутой «второй волны» Disney и Sony очередной раз обновили график премьер. В рамках которого, например, даты лишилась самая ожидаемая картина осени — «Мулан».

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Олег Березин говорит, что «Голливуд доверия не оправдал», поэтому российские кинопрокатчики при любых раскладах теперь сильно рассчитывают на российские фильмы. В таком случае проблем с количеством контента не случится. Да его и сейчас в целом нет. А вот массовость доступных сегодня фильмов — другой разговор. — Проблем с количеством фильмов нет. Есть проблемы с большими проектами, которые могут привлечь широкие слои населения, — отмечает эксперт.

Будет ли дефицит блокбастеров восполняться за счет цифровых премьер, которые вынужденно случились из-за пандемии? Березин категорично ответил «Нет». — У кинотеатров на этот счет есть простая позиция: показывать фильмы, которые уже вышли в прокат, невозможно, — говорит он.

Главная причина является и самой очевидной. Все, кто интересовались тем или иным фильмом, его уже посмотрели. Прокаты, по словам Олега Березина, — слишком событийная вещь.

В «Каро» нам рассказали, что на август запланировано не меньше 25 премьер, среди которых есть представители практически всех популярных жанров. Боевик? «Агент Ева» с Джессикой Честейн. Триллер? «Неистовый» с Расселом Кроу. Категорию семейных фильмов представит «Лесси. Возвращение домой», экранизация знаменитого романа Эрика Найта.

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Российских фильмов тоже будет много. И, пожалуй, даже больше, чем зарубежных. Причем главной премьерой августа вообще должен стать именно что наш фильм — фантастический экшен «Вратарь галактики». Команду комедий возглавит «Красотка в ударе» с Юлией Александровой и Андреем Бурковским, а за ужастики будет отдуваться «Вдова», новая картина режиссёра Святослава Подгаевского, снявшего фильмы «Русалка: Озеро мертвых» и «Яга».

Также в честь своего 60-летия в репертуар кинотеатров «Каро» вернется культовый фильм Альфреда Хичкока «Психо».

Ни одна из перечисленных картин, как и говорил Березин, не выходила ни в одном онлайн-кинотеатре. Ну, не считая, конечно, «Психо».

К слову, о нем. Эксперт не исключает симбиоза онлайна и офлайна в будущем. Но при одном условии: онлайн-платформы купят офлайновые сети кинотеатров. Не исключает эксперт и того, что какой-нибудь прокатчик все же решится поэкспериментировать с повторными премьерами и в нынешних условиях. Однако в массовости такого явления Олег Березин сильно сомневается.

***

На середину июля, по оценкам экспертов, российские кинотеатры из-за простоя потеряли примерно 38 млрд рублей кассовых сборов.

Для сравнения: общие сборы за 2019 год составили 55,5 млрд рублей. По прогнозам, в 2020 году касса должна была вырасти на 8% и составить примерно 60 млрд рублей.

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Надеяться, что во втором полугодии кинотеатры соберут оставшиеся 22 млрд рублей, не стоит. Во-первых, по оценкам АВК, после закрытия примерно четверть кинотеатров больше никогда не откроется. Во-вторых, ввиду социальной осторожности многие зрители побоятся идти в кинотеатры. В-третьих, негативно на сборах скажется и недостаток больших премьер.

К слову о социальной осторожности. Совсем недавно Фонд кино и Wanta Group опубликовали результат опроса на предмет готовности к походам в кино. Выяснилось, что только 42% россиян не побоятся сесть в кресло перед большим экраном сразу после снятия ограничений. Большинство опрошенных (70%) готовы пойти в кинотеатр позже, но при условии, что после каждого сеанса там проводится дезинфекция. Что характерно, при этом только 37% людей сами готовы носить маски.

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