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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В реке в подмосковной Балашихе нашли крокодила (видео)

Хищника поймали и отвезли на крокодиловую ферму, где он будет жить со своими сородичами.

В конце июля в соцсетях появилось видео с крокодилом, которого заметили в реке Вьюнке возле деревни Русавкино-Романово. Необычного для этих мест хищника заметил главред газеты «Подмосковье сегодня» Илья Попов, который прогуливался возле речки с дочкой.

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Мужчина рассказал, что увидел крокодила еще в 20-х числах и немедленно сообщил о находке в соответствующие службы, однако реакции не последовало. Затем он связался с Сергеем Балаевым — владельцем фермерского хозяйства «Экодеревушка», расположенного в селе Парфентьево под Коломной.

Сергей выловил крокодила из реки и отвез к себе на крокодиловую ферму, где уже живут более 50 крокодилов и аллигаторов, для которых там созданы идеальные условия. По его словам, поймать подмосковного крокодила не составило труда, так как при такой низкой температуре воды теплолюбивый хищник становится малоактивным.

Как крокодил попал в речку, пока остается загадкой. Скорее всего его выпустил «на волю» бывший владелец, который мог держать его в качестве экзотического питомца.

Екатерина Гура

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