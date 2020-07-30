14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В реке в подмосковной Балашихе нашли крокодила (видео)
Хищника поймали и отвезли на крокодиловую ферму, где он будет жить со своими сородичами.
В конце июля в соцсетях появилось видео с крокодилом, которого заметили в реке Вьюнке возле деревни
Мужчина рассказал, что увидел крокодила еще в 20-х числах и немедленно сообщил о находке в соответствующие службы, однако реакции не последовало. Затем он связался с Сергеем Балаевым — владельцем фермерского хозяйства «Экодеревушка», расположенного в селе Парфентьево под Коломной.
Сергей выловил крокодила из реки и отвез к себе на крокодиловую ферму, где уже живут более 50 крокодилов и аллигаторов, для которых там созданы идеальные условия. По его словам, поймать подмосковного крокодила не составило труда, так как при такой низкой температуре воды теплолюбивый хищник становится малоактивным.
Как крокодил попал в речку, пока остается загадкой. Скорее всего его выпустил «на волю» бывший владелец, который мог держать его в качестве экзотического питомца.
Екатерина Гура