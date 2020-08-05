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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 августа

Международный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года.

Международный день светофора

В этот день во всем мире отмечается Международный день светофора. 5 августа 1914 года в американском Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Система управлялась полицейским, сидящим в стеклянной будке на перекрёстке.

Банковский мост

5 августа 1826 года в Санкт-Петербурге был открыт Банковский мост через Екатерининский канал (канал Грибоедова). Свое название мост получил по расположенному рядом Ассигнационному банку (сейчас в здании располагается Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов работы скульптора Павла Петровича Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Крылья львов были отчеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.

Победный салют

5 августа 1943 года в Москве был произведён первый победный салют во время Великой Отечественной войны. По приказу Сталина в этот день был дан артиллерийский залп в честь войск, освободивших Орёл и Белгород.

Всего было совершено 12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд. Чтобы залпы были слышны повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в разных районах Москвы. Впоследствии за Орлом и Белгородом закрепилось название «город первого салюта».

Спартакиада

5 августа 1956 года на стадионе им. Ленина (сейчас Лужники) в Москве состоялось открытие I Спартакиады народов СССР. В Советском Союзе насчитывалось около 200 тысяч коллективов физкультуры, в которых занималось 17 миллионов человек.

Финалам I Спартакиады народов СССР предшествовали финальные старты спартакиад союзных республик, в которых приняли участие около 70 тысяч спортсменов. 20 спортивных баз стали аренами решающих состязаний Спартакиады.

На соревнованиях были установлены 33 рекорда СССР и 9 мировых рекордов.

Источник: AP 2020

Смерть Мерилин Монро

5 августа 1962 года скончалась Мерилин Монро — американская киноактриса, секс-символ 1950-х годов. Актриса была одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Мэрилин Монро умерла в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет в собственном доме в Калифорнии.

Вопрос об истинных причинах смерти Монро до сих пор открыт. Называют разные версии — самоубийство (официальная версия), несчастный случай, убийство по заказу Джона и Роберта Кеннеди или убийство по заказу ФБР и ЦРУ с целью начать устранение клана Кеннеди и близких к ним людей. Тайна смерти Монро не раскрыта до сих пор.

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