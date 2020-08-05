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День в истории: 5 августа
Международный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года.
В этот день во всем мире отмечается Международный день светофора. 5 августа 1914 года в американском Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Система управлялась полицейским, сидящим в стеклянной будке на перекрёстке.
5 августа 1826 года в
Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов работы скульптора Павла Петровича Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Крылья львов были отчеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.
5 августа 1943 года в Москве был произведён первый победный салют во время Великой Отечественной войны. По приказу Сталина в этот день был дан артиллерийский залп в честь войск, освободивших Орёл и Белгород.
Всего было совершено 12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд. Чтобы залпы были слышны повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в разных районах Москвы. Впоследствии за Орлом и Белгородом закрепилось название «город первого салюта».
5 августа 1956 года на стадионе им. Ленина (сейчас Лужники) в Москве состоялось открытие I Спартакиады народов СССР. В Советском Союзе насчитывалось около 200 тысяч коллективов физкультуры, в которых занималось 17 миллионов человек.
Финалам I Спартакиады народов СССР предшествовали финальные старты спартакиад союзных республик, в которых приняли участие около 70 тысяч спортсменов. 20 спортивных баз стали аренами решающих состязаний Спартакиады.
На соревнованиях были установлены 33 рекорда СССР и 9 мировых рекордов.
5 августа 1962 года скончалась Мерилин Монро — американская киноактриса,
Вопрос об истинных причинах смерти Монро до сих пор открыт. Называют разные версии — самоубийство (официальная версия), несчастный случай, убийство по заказу Джона и Роберта Кеннеди или убийство по заказу ФБР и ЦРУ с целью начать устранение клана Кеннеди и близких к ним людей. Тайна смерти Монро не раскрыта до сих пор.