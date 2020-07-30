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15:01 (мск), источник: RTVi

NASA запустило на Марс новый планетоход «Персеверанс»

NASA запустило на Марс планетоход «Персеверанс», который будет искать следы жизни на планете. Трансляция запуска велась на сайте NASA.

Источник: AP 2020

Запуск стал частью долгосрочной программы по исследованию планеты для будущих экспедиций человека. «Персеверанс», в частности, будет собирать образцы осадочных пород и откладывать их в специальный отсек.

Ученые собираются выяснить, как из марсианской атмосферы можно получить кислород, есть ли там подземные воды. Также они изучат характеристику погоды, условия окружающей среды и другие факторы, которые могут повлиять на астронавтов.

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В 2012 году США запустили на Красную планету похожий марсоход, который назвали Curiosity. Его миссией также стало изучение возможных признаков жизни на Марсе, климата и почвы планеты. В феврале 2019 года свою работу завершил планетоход Opportunity. Его отправили на Марс еще в 2004 году и планировалось, что он проведет там три месяца.

23 июля свою первую миссию для исследования Марса запустил Китай. Их аппарат должен долететь до планеты 1 апреля 2021 года. Он будет искать доказательства жизни на планете, составит карту Марса, а также займется изучением грунта и атмосферы.

До этого ОАЭ первой из арабских стран запустила свой зонд «Аль-Амаль» («Надежда») к Марсу. Он также будет собирать данные об атмосфере.

Запуски марсоходов США, Китаем и ОАЭ связаны с тем, что в июле-августе 2020 года Земля и Марс находятся на очень близком расстоянии друг от друга.

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