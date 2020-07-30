15:01 (мск), источник: RTVi
NASA запустило на Марс новый планетоход «Персеверанс»
NASA запустило на Марс планетоход «Персеверанс», который будет искать следы жизни на планете. Трансляция запуска велась на сайте NASA.
Запуск стал частью долгосрочной программы по исследованию планеты для будущих экспедиций человека. «Персеверанс», в частности, будет собирать образцы осадочных пород и откладывать их в специальный отсек.
Ученые собираются выяснить, как из марсианской атмосферы можно получить кислород, есть ли там подземные воды. Также они изучат характеристику погоды, условия окружающей среды и другие факторы, которые могут повлиять на астронавтов.
В 2012 году США запустили на Красную планету похожий марсоход, который назвали Curiosity. Его миссией также стало изучение возможных признаков жизни на Марсе, климата и почвы планеты. В феврале 2019 года свою работу завершил планетоход Opportunity. Его отправили на Марс еще в 2004 году и планировалось, что он проведет там три месяца.
23 июля свою первую миссию для исследования Марса запустил Китай. Их аппарат должен долететь до планеты 1 апреля 2021 года. Он будет искать доказательства жизни на планете, составит карту Марса, а также займется изучением грунта и атмосферы.
До этого ОАЭ первой из арабских стран запустила свой зонд «Аль-Амаль» («Надежда») к Марсу. Он также будет собирать данные об атмосфере.
Запуски марсоходов США, Китаем и ОАЭ связаны с тем, что в