15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском зоопарке пингвинов развлекают мыльными пузырями (видео)
Птицы очень грустили без посетителей во время изоляции.
Пока американских пингвинов водили по музеям, сотрудники британского зоопарка Newquay Zoo в городе Ньюквей придумали для своих птиц другое развлечение. В их вольере установились машину для мыльных пузырей, которые безопасны для животных. По началу пингвины просто наблюдали за пузырями, а затем начали за ними гоняться и лопать их клювом.
Машина для мыльных пузырей стала подарком зоопарку от анонимного спонсора. Ранее у пингвинов уже было такое развлечение, но к 2020 году устройство вышло из строя.
По словам смотрителя зоопарка Дэна Тревеляна, пингвины в изоляции сильно грустили, а потому машина для них стала большой радостью. Птицы любят гоняться за мыльными пузырями, так что аппарат поддерживает не только их эмоциональное состояние, но также охотничьи рефлексы и физическую форму, пишет Bored Panda.
Екатерина Гура