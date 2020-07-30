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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском зоопарке пингвинов развлекают мыльными пузырями (видео)

Птицы очень грустили без посетителей во время изоляции.

Из-за пандемии коронавируса в изоляции оказались не только люди, но и животные в зоопарках, которые привыкли к посетителям и повышенному вниманию от них. Особенно грустно стало пингвинам, и работники зоопарков по всему миру начали устраивать для них различные активности.

Пока американских пингвинов водили по музеям, сотрудники британского зоопарка Newquay Zoo в городе Ньюквей придумали для своих птиц другое развлечение. В их вольере установились машину для мыльных пузырей, которые безопасны для животных. По началу пингвины просто наблюдали за пузырями, а затем начали за ними гоняться и лопать их клювом.

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Машина для мыльных пузырей стала подарком зоопарку от анонимного спонсора. Ранее у пингвинов уже было такое развлечение, но к 2020 году устройство вышло из строя.

По словам смотрителя зоопарка Дэна Тревеляна, пингвины в изоляции сильно грустили, а потому машина для них стала большой радостью. Птицы любят гоняться за мыльными пузырями, так что аппарат поддерживает не только их эмоциональное состояние, но также охотничьи рефлексы и физическую форму, пишет Bored Panda.

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Екатерина Гура

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