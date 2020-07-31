Шпионы, Фея и колли Лесси. Чем будут открываться кинотеатры России

Кинотеатры по всему миру были закрыты четыре месяца, а в Китае, например, и того дольше: с января. Всё это время откладывались и переносились выходы новых фильмов, часть премьер вообще ушла в онлайн, и в целом было непонятно, что будут показывать прокатчики, когда власти снимут карантинные меры и разрешат показывать кино. В том же Китае проблему решили выпуском тех релизов, которые кинотеатры не смогли показать из-за начала пандемии. В других странах, в принципе, подход тот же самый.
В России официально кинотеатры начинают работу с 30 июля, на этот день уже запланирован выход части фильмов, тоже отложенных из-за карантина. Другую часть будут показывать с 1 августа. Понятно, что больших блокбастеров ожидать не стоит: например, точно известно, что «Довод» Кристофера Нолана перебрался на 10 сентября, а диснеевская «Мулан» вообще пока осталась без даты выхода. Впрочем, у кинотеатров есть определенный запас картин, который позволит дождаться хотя бы многострадальных «Новых мутантов» (из вселенной «Людей Икс) или нашего фантастического фильма «Вратарь галактики» (они должны выйти 27 августа).
Американский комедийный боевик, предназначенный для семейного просмотра. Главный герой — агент ЦРУ Джей-Джей (бывший рестлер Дейв Батиста, сыгравший Дракса Разрушителя в фильмах вселенной Marvel), который отправляется на очередную миссию. Получается не особо хорошо: он попадает в объектив камеры 9-летней Софи, которая готова отдать отснятое, но взамен хочет научиться быть настоящим шпионом. Картина вышла в прокат в нескольких странах еще в январе, но до США добраться не успела. Уже в апреле права на цифровую дистрибуцию «Моего шпиона» приобрел сервис Amazon Prime Video (вышел 26 июня). Правда, фильм показывали в некоторых американских кинотеатрах, а в России — в автокинотеатрах, которые открылись в июле.
Фильм Евгения Шелякина был показан на фестивале «Окно в Европу» в августе 2019 года и выиграл там главный приз в зрительском голосовании «Выборгский счет» (под названием «Как новый»). Главный герой — старик-грек Ксенофонт (Михаил Гомиашвили), который приходит в себя на незнакомом пляже, ввязывается в драку с местными и попадает в полицию. Он не знает языка, но ему на помощь приходит владелица бунгало Ирина (Евгения Дмитриева). Оказывается, Ксенофонт теперь в Таиланде, но он не помнит, как оказался здесь и зачем. На эти вопросы ему и предстоит найти ответы.
Австралийско-британский триллер, экранизация книги Тима Дженкина «Inside Out: Escape from Pretoria Prison», описания настоящего побега политических заключенных из тюрьмы в ЮАР в 1979 году. Роль рассказчика — то есть Дженкина — исполнил британский актер Дэниел Рэдклифф. Премьера картины состоялась в Лондоне в марте 2020 года, но в прокат тогда она выйти не успела.
Это первый фильм, поддержку которому оказал фонд «Кинопрайм». По сюжету картины Анны Меликян владелец крупной компании-разработчика видеоигр Евгений Войгин (Константин Хабенский) случайно знакомится с девушкой Таней по прозвищу Фея (Екатерина Агеева). Таня серьезно меняет жизнь Войгина, которого начинают преследовать неприятности из-за игры, которую он готовит: фашиствующие банды, которые орудуют в городе, взяли на вооружение символику из игры. В фильме также снялись Ингеборга Дапкунайте, Мария Шалаева и другие актеры. Премьера «Феи» состоялась 30 апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».
Немецкая версия истории о колли, экранизация книги Эрика Найта «Лесси», героиня которой стала каноническим образом очень умной и преданной хозяевам собаки. Сам роман уже переносился на экраны (впервые — в 1943 году), Лесси была героиней одноименного сериала, который выдержал 19 сезонов (с 1954 по 1973 годы). В этом фильме (он тоже должен был выйти весной, но премьера в России не состоялась) Лесси внезапно забирают у хозяев и отправляют в богатое поместье. Она хочет вернуться, но на этом пути её ждут серьезные приключения.