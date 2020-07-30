Австралиец нашел редкую золотую монету стоимостью 2 тысячи долларов

Австралиец Скотт Кинг всегда был увлечен поисками кладов и часто ездил в экспедиции со своими друзьями, но только в 2020 году он смог купить свой собственный металлодетектор.
В июле Кинг решил его опробовать на железнодорожной линии возле города Басселтон. В поисках ценных предметов мужчина провел несколько часов, и ему наконец улыбнулась удача. Скотт наткнулся на небольшую монету с изображением головы короля Эдуарда VII и Святого Георгия с драконом.
Уже дома австралиец выяснил, что его находка — 22-каратная золотая монета 1909 года. Их чеканили лишь дважды, а всего было произведено только 44 монеты. По оценкам экспертов, находка Кинга может стоить от 1,5 до 2 тысяч долларов, но продавать монету австралиец не намерен, пишет издание ABC News.