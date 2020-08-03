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День в истории: 3 августа
Церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве, первая экспедиция Христофора Колумба и другие события, произошедшие в этот день в разные года.
3 августа 1980 года в московских Лужниках состоялась торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр.
Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории Олимпийские игры, проведенные на территории Восточной Европы, а также в социалистической стране.
Эта церемония запомнилась многим следующим моментом. На середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздушные шары, под песню «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой, выплыл огромный Миша — олимпийский символ. Он помахал зрителям на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом, пока не исчез в ночном московском небе. Во время исполнения этой песни многие зрители плакали.
3 августа в разных странах мира отмечают вкусный и сочный праздник — День арбуза.
Историки считают, что арбуз родом из Южной Африки. Известно, что уже в Древнем Египте люди возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего царства в XX веке до н.э. арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании.
Сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира, и больше всего — в Китае, далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.
3 августа 1492 года началась первая экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба. Путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию.
От Канарских островов экспедиция повернула на Запад, пересекла Атлантический океан и достигла острова
Ровно 62 года назад в этот день американская подлодка «Наутилус» впервые в истории достигла Северного полюса. Кстати, «Наутилус» — еще и первая в мире атомная подводная лодка.
3 августа 1958 года «Наутилус» впервые достиг Северного полюса под водой. Задача была выполнена в 11 часов 15 минут вечера, когда командир лодки Уильям Андерсон объявил 116 членам экипажа, что они находятся на полюсе Земли.
В последующие годы «Наутилус» принимал участие в различных
3 августа 1959 года в Москве под девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» открылся первый Московский Международный кинофестиваль.
В 1972 году ММКФ вошел в группу фестивалей класса «А» наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским.
Ровно 115 лет назад в этот день родился выдающийся советский
За свою научную жизнь Борис Курчатов провел практически важные исследования в области твердых выпрямителей и разработал сульфатный выпрямитель, позволяющий работать с гораздо более высокими плотностями тока. Совместно с И. В. Курчатовым, Л. В. Мысовским и Л. И. Русиновым он стал первооткрывателем ядерной изомерии брома, что было одним из крупных достижений ядерной физики того времени.
С полным основанием его можно считать одним из основателей советской радиохимии. В последние годы своей жизни ученый много внимания уделял изучению физики деления тяжёлых ядер и вопросам радиоэкологии.