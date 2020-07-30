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17:05 (мск), источник: Forbes

«Мы еще многого не понимаем»: врачи предупредили переболевших коронавирусом о риске повторного заражения

Даже людям, уже перенесшим коронавирус, не стоит расслабляться из-за риска повторного заражения, предупредили врачи и исследователи. Они отмечают, что сообщения о повторных заражениях есть, но их крайне мало, что внушает оптимизм.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:35 MSK, 30.07
Инфицировано834 499+5 509
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
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22.07
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26.07
5765
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5395
29.07
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30.07
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17.0730.07
Скончалось13 802+129
17.07
186
18.07
124
19.07
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20.07
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21.07
153
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146
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29.07
169
30.07
129
17.0730.07
Выздоровело629 655+9 322
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
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29.07
8116
30.07
9322
17.0730.07
Инфицировано17 061 855+285 175
17.07
253095
18.07
299152
19.07
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245636
23.07
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208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
17.0730.07
Скончалось667 808+6 605
17.07
5846
18.07
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19.07
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22.07
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9947
25.07
6295
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29.07
6266
30.07
6625
17.0730.07
Выздоровело9 990 348+212 349
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
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28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
17.0730.07
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Источник: Reuters

Переболевшие коронавирусом не должны думать, что не могут заразиться снова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение нескольких врачей, ученых и экспертов в области здравоохранения. Пока что никто из специалистов точно не знает, как долго сохраняется иммунитет от этой инфекции, отмечает издание.

Ответ на этот вопрос важен для разработки вакцин и выбора методов работы органов здравоохранения. Сейчас врачи предупреждают пациентов, чтобы те продолжали соблюдать социальную дистанцию и носить маски даже после того, как они выздоровели после коронавируса или получили положительный результат теста на антитела. «Мы все еще должны относиться к этому вирусу с уважением», — отметил инфекционист Дэниел Гриффин.

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Гриффин и другие специалисты подчеркивают, что люди довольно часто утрачивают иммунитет к некоторым вирусам спустя время. В частности, это характерно для иммунитета к коронавирусам, вызывающим простуду. Одно из недавно опубликованных исследований, в котором участвовал 191 человек из Нью-Йорка, показало, что заражение одним из двух вызывающих простуду коронавирусов не снижает вероятность повторного заражения этим же через 34 недели, указывает WSJ.

Когда человек заражается новым коронавирусом или другим патогеном, его организм дает иммунный ответ: вырабатывает антитела и белки, которые впоследствии помогают нейтрализовать вирус. По словам ведущего автора нью-йоркского исследования Марты Галанти, недолговечный иммунитет к COVID-19 может быть связан с уменьшением количества патоген-специфических антител в организме человека.

По ее словам, проблема также может быть вызвана мутацией вируса, из-за которого антитела, обученные распознавать предыдущий штамм, не смогут распознавать новый штамм того же вируса.

Некоторые исследования показали, что спустя два-три месяца после выздоровления у некоторых переболевших коронавирусом снижается число антител или же эти антитела становятся неопределяемыми. Это заставляет специалистов задаваться вопросом, подвержены ли пациенты повторному заражению в данный момент. Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование с участием 65 коронавирусных пациентов. Они выяснили, что в течение 94 дней количество антител, нейтрализующих патоген, заметно уменьшилось.

Также им удалось установить, что у людей с более мягкой формой заболевания было меньше антител, чем у тяжелобольных пациентов. Более того, спустя три месяца эти антитела стали неопределяемыми, отмечает издание.

Впрочем, это не доказывает, что всех переболевших легкой формой коронавируса обязательно ждет повторное заражение, поскольку при необходимости иммунная система человека способна быстро вырабатывать больше антител, предупредил соавтор лондонского исследования Стюарт Нил. Ключевой вопрос в том, снижается ли количество этих антител до уровня, который не может защитить от инфекции, уточнил специалист.

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Некоторые врачи утверждают, что сталкивались с несколькими пациентами, которые дважды заразились коронавирусом. Например, врач из Вашингтона Клэй Акерли рассказал о 50-летнем мужчине, который впервые заболел коронавирусом в апреле, затем сдал два отрицательных теста, после чего снова заболел после контакта с зараженным членом семьи в середине июня. При этом во второй раз болезнь проходила тяжелее и мужчине приходилось несколько раз обращаться в больницу. Акерли подчеркнул, что доказательств того, что после выздоровления можно рассчитывать на длительный иммунитет, нет. «Мы еще многого не понимаем об этом вирусе и иммунологии», — сказал он.

И хотя выздоровевшим пациентам нужно быть осторожными, небольшое количество сообщений о повторных заражениях обнадеживает, отметила заведующая кафедрой иммунологии и инфекционных заболеваний в Гарварде Сара Форчун. «Когда вы думаете о том, сколько миллионов людей во всем мире перенесли эту вирусную инфекцию сейчас, эти сообщения о повторном заражении этим вирусом до сих пор исключительно редки», — сказала она.

Клара Минак

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