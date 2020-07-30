«Мы еще многого не понимаем»: врачи предупредили переболевших коронавирусом о риске повторного заражения

Переболевшие коронавирусом не должны думать, что не могут заразиться снова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение нескольких врачей, ученых и экспертов в области здравоохранения. Пока что никто из специалистов точно не знает, как долго сохраняется иммунитет от этой инфекции, отмечает издание.
Ответ на этот вопрос важен для разработки вакцин и выбора методов работы органов здравоохранения. Сейчас врачи предупреждают пациентов, чтобы те продолжали соблюдать социальную дистанцию и носить маски даже после того, как они выздоровели после коронавируса или получили положительный результат теста на антитела. «Мы все еще должны относиться к этому вирусу с уважением», — отметил инфекционист Дэниел Гриффин.
Гриффин и другие специалисты подчеркивают, что люди довольно часто утрачивают иммунитет к некоторым вирусам спустя время. В частности, это характерно для иммунитета к коронавирусам, вызывающим простуду. Одно из недавно опубликованных исследований, в котором участвовал 191 человек из
Когда человек заражается новым коронавирусом или другим патогеном, его организм дает иммунный ответ: вырабатывает антитела и белки, которые впоследствии помогают нейтрализовать вирус. По словам ведущего автора
Некоторые исследования показали, что спустя
Впрочем, это не доказывает, что всех переболевших легкой формой коронавируса обязательно ждет повторное заражение, поскольку при необходимости иммунная система человека способна быстро вырабатывать больше антител, предупредил соавтор лондонского исследования Стюарт Нил. Ключевой вопрос в том, снижается ли количество этих антител до уровня, который не может защитить от инфекции, уточнил специалист.
Некоторые врачи утверждают, что сталкивались с несколькими пациентами, которые дважды заразились коронавирусом. Например, врач из Вашингтона Клэй Акерли рассказал о 50-летнем мужчине, который впервые заболел коронавирусом в апреле, затем сдал два отрицательных теста, после чего снова заболел после контакта с зараженным членом семьи в середине июня. При этом во второй раз болезнь проходила тяжелее и мужчине приходилось несколько раз обращаться в больницу. Акерли подчеркнул, что доказательств того, что после выздоровления можно рассчитывать на длительный иммунитет, нет. «Мы еще многого не понимаем об этом вирусе и иммунологии», — сказал он.
И хотя выздоровевшим пациентам нужно быть осторожными, небольшое количество сообщений о повторных заражениях обнадеживает, отметила заведующая кафедрой иммунологии и инфекционных заболеваний в Гарварде Сара Форчун. «Когда вы думаете о том, сколько миллионов людей во всем мире перенесли эту вирусную инфекцию сейчас, эти сообщения о повторном заражении этим вирусом до сих пор исключительно редки», — сказала она.
Клара Минак