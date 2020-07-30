ЕС вновь не разрешил въезд из России

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) обсудил накануне в Брюсселе список, который Совет ЕС обновляет каждые две недели. В обновленном списке остаются 12 стран из предыдущего перечня: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений). Из предыдущего списка выведен Алжир.
Этот список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях.
Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями оценки эпидемиологической ситуации.
Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, «эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки», отмечалось в рекомендации, опубликованной в Брюсселе.
Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:
«Взаимность (разрешения на поездки — ИФ) также должна приниматься во внимание регулярно и в каждом конкретном случае», — указывалось в принятой рекомендации.
Совет ЕС также решил, что в тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, следующие категории людей должны быть освобождены от ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты ЕС и члены их семей; путешественники, выполняющие важную функцию или имеющие серьезную необходимость для поездки.
Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.