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День в истории: 4 августа
Начало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня.
Каменное здание Успенского собора Московского Кремля было заложено 4 августа 1326 года первым московским митрополитом Петром и князем Иваном Калитой. Во время Отечественной войны 1812 года Успенский собор был разграблен наполеоновскими войсками. После этого он открылся в качестве музея в 1955 году, а с 1990 года в соборе совершаются богослужения в отдельные дни.
4 августа 1662 года в Москве произошел Медный бунт. Причиной бунта стал избыточный выпуск необеспеченных медных денег, который привел к их обесцениванию в сравнении с серебряными. Как и Соляной бунт, произошедший в 1648 году, Медный бунт был, в основном, выступлением бедных против политики первых Романовых и конкретно правительства Алексея Михайловича. Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена.
Ночью 4 августа 1951 года, в 1 час 50 минут, от перрона Финляндского вокзала в пробную поездку отправился первый электропоезд. Он ехал по первому электрифицированному на Карельском перешейке участку пути Ленинград — Зеленогорск.
Луи Армстронг родился 4 августа 1901 года в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Он рос в неблагополучной семье и впервые был арестован в 11-летнем возрасте. Но несмотря на все это, Армстронг стал звездой мирового масштаба и вошел в историю как человек, оказавший наибольшее влияние на развитие джаза и внесший огромный вклад в его популяризацию.
Юрий Левитан родился в семье портного во Владимире в 1914 году. В 17-летнем возрасте он приехал в Москву и прошел отбор в группу радиодикторов. Довольно быстро Левитан стал наиболее узнаваемым диктором Всесоюзного радио. Именно он сообщил в эфире о спасении экипажа ледокола «Челюскин», авиаперелете экипажа Валерия Чкалова в США и успехах арктической экспедиции Ивана Папанина.
В последние годы жизни диктор все реже выходил в эфир. Он скончался 4 августа 1983 года в возрасте 68 лет.