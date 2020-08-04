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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 августа

Начало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня.

Первый каменный храм в Москве

Каменное здание Успенского собора Московского Кремля было заложено 4 августа 1326 года первым московским митрополитом Петром и князем Иваном Калитой. Во время Отечественной войны 1812 года Успенский собор был разграблен наполеоновскими войсками. После этого он открылся в качестве музея в 1955 году, а с 1990 года в соборе совершаются богослужения в отдельные дни.

Медный бунт

4 августа 1662 года в Москве произошел Медный бунт. Причиной бунта стал избыточный выпуск необеспеченных медных денег, который привел к их обесцениванию в сравнении с серебряными. Как и Соляной бунт, произошедший в 1648 году, Медный бунт был, в основном, выступлением бедных против политики первых Романовых и конкретно правительства Алексея Михайловича. Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена.

Отправление первого электропоезда

Ночью 4 августа 1951 года, в 1 час 50 минут, от перрона Финляндского вокзала в пробную поездку отправился первый электропоезд. Он ехал по первому электрифицированному на Карельском перешейке участку пути Ленинград — Зеленогорск.

Испытания путей и контактной линии прошли успешно, и регулярное сообщение междугородных электричек началось на следующий день.

День рождения Луи Армстронга

Луи Армстронг родился 4 августа 1901 года в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Он рос в неблагополучной семье и впервые был арестован в 11-летнем возрасте. Но несмотря на все это, Армстронг стал звездой мирового масштаба и вошел в историю как человек, оказавший наибольшее влияние на развитие джаза и внесший огромный вклад в его популяризацию.

Источник: РИА "Новости"

Смерть Юрия Левитана

Юрий Левитан родился в семье портного во Владимире в 1914 году. В 17-летнем возрасте он приехал в Москву и прошел отбор в группу радиодикторов. Довольно быстро Левитан стал наиболее узнаваемым диктором Всесоюзного радио. Именно он сообщил в эфире о спасении экипажа ледокола «Челюскин», авиаперелете экипажа Валерия Чкалова в США и успехах арктической экспедиции Ивана Папанина.

С началом Великой Отечественной войны Левитан стал голосом советского Информбюро. Он прочел известие о начале войны в 1941 году и о нашей победе в 1945-м.

В последние годы жизни диктор все реже выходил в эфир. Он скончался 4 августа 1983 года в возрасте 68 лет.

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