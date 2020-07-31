10:22 (мск), источник: Известия
Великий смешной: как Олег Попов расширил рамки искусства цирка
«Солнечный клоун» и его поиски света.
Среди доступных советскому человеку развлечений цирк занимал промежуточное место между кинематографом и театром. Первый был повсеместно распространен (хотя бы в виде кинопередвижки), в кино могли и «зайти». Театр был событием, требовавшим трат,
Из всех цирковых ремесел клоунада — самое неочевидное, наименее точно описываемое в скупых строчках профессиональных стандартов. «Выводит на манеж десять львов», «прыгает без страховки
Олег Попов вырос в столице, в районе Петровского парка. В военное и первое послевоенное время это была уже не совсем окраина Москвы, но и далеко не центр. Здесь всё было «свое». Своя индустрия (в типографии «Правды» 13-летний Олег работал учеником слесаря), своя спортивная инфраструктура (в спрятавшемся во дворах Ленинградского проспекта небольшом дворце спорта «Крылья Советов» он занимался акробатикой), свое учебное заведение — уникальное даже по мировым масштабам.
Цирковое училище и сейчас находится там же, где в 1944 году, — на Ямском Поле. Пластичный, гибкий от природы юноша окончил цирковое училище в 1950 году. Нет, в его дипломе не было слова «клоун» (хотя на клоунов здесь учили всегда). Попов по первой своей специальности — эксцентрик на проволоке. Впрочем, до клоунады отсюда — даже не полшага.
«Кепку я надел в 1953 году» — так Олег Попов описывал свое превращение в клоуна. Символизм здесь при некотором желании усмотреть можно — но, разумеется, клоуны в советском цирке были и в самые мрачные сталинские времена. Правда, об их среднем уровне сам Попов отзывался с мягким, но безусловным укором:
Раньше многие пили. Обратная сторона популярности. Было принято, что если
кто-нибудьиз зрителей лично знал клоуна, то обязательно тащил в цирк бутылку водки.
Конечно, был Карандаш. Первый великий клоун нашего цирка, действительно крупный артист, изменивший само представление о роли и месте коверного на манеже. Карандаш взял Попова в свой Молодежный цирк, гастролировавший по городам Советского Союза, и тем решил его судьбу. В Саратов цирк приехал без ушедшего в отпуск Карандаша — и директор попросил Попова поработать коверным.
И всё же роль эпохи, в которую Попов дебютировал на манеже, в жизни артиста недооценивать никак нельзя. Да, клоуны были и при Сталине — но за границу, да еще в капиталистические страны, при Сталине цирки не ездили. В 1956 году советский цирк впервые отправился в большое турне по Западной Европе — Великобритания, Франция, Бельгия. Из этой поездки Олег Попов вернулся звездой — и если еще за год до этого он получал награды и как клоун, и как эквилибрист, то отныне с этим раздвоением было покончено.
…Под скерцо для флейты по манежу ползет солнечный луч. Он находит розу и останавливается. Через секунду розу и луч находит смешной человечек в огромной кепке с соломенными волосами. Садится на пятно солнца и начинает пить молоко, жмурясь от света и от удовольствия. Но лучу скучно и он норовит уйти, оставив человечка в темноте. Человечек сперва просто преследует пятно, а потом понимает: это живое существо, с ним нужно общаться, его нужно любить. И когда человечку нужно уйти, он кладет пятно света в свою авоську и два новых друга уходят с манежа вместе.
Три минуты — стандартная пауза между номерами в цирке, которую и призван заполнить коверный. Но кому какое дело до того, что за номер был перед этим и кто выйдет следующим, если за три минуты Олег Попов заставляет зал плакать от восторга и счастья.
Из трех великих советских клоунов — Никулина, Енгибарова и Попова — откровенно рассмешить стремился только первый. Советский цирк второй половины прошлого века — цирк интеллектуальный, рассчитанный на людей минимально культурных. Стрельбой из водяного пистолета такого зрителя не возьмешь.
Вообще, отношения Попова с реквизитом были очень трогательные. Большую его часть он изготавливал сам (вот где пригодились навыки слесаря) и настаивал, что это единственный путь: мол, только так по настоящему сживаешься с ним.
Он прожил удивительно ровную и спокойную профессиональную жизнь. Не стремился расширить диапазон за счет кинематографа, как Никулин: почти все его киноработы — это камео. Не стремился к административным постам. Награды и звания принимал со спокойной уверенностью в том, что заслужил (и тут ни у кого нет сомнений) — в неполные 40 получил редчайшее в цирке звание народного артиста СССР, к 50-летию — орден Ленина. Ни с кем не ссорился публично, о коллегах отзывался предельно благожелательно (хотя и отличался непростым характером). Не стремился идти против течения, но и помыкать собой не позволял ни людям, ни обстоятельствам: когда для цирка, как и для всей культуры наступили тяжелые времена, просто уехал из страны. Работать.
При этом связи с Россией никогда не терял, приезжал при любой возможности. Он и умер в России, на гастролях. 30 октября 2016 в ростовском цирке он в миллионный, наверное, раз сыграл «Луч» — теперь уже Попов выходил не под трогательное скерцо для флейты Юрия Чичкова, а под щемящую My Way. Два дня спустя его не стало.