Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
12:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Хозяин «Поля чудес». Как Якубович молоток на микрофон поменял

31 июля исполняется 75 лет Леониду Якубовичу.

Источник: РИА "Новости"

Кажется, что на ТВ он был всегда. Хотя гораздо больше шансов у него было навсегда остаться за кадром.

Судьбоносные варежки

Родители Якубовича познакомились при очень необычных обстоятельствах. Мама будущего шоумена работала упаковщицей на почте во время Великой Отечественной войны. Как-то она отсылала подарки на фронт для солдат. На каждой коробке вместо адреса значилось: «На фронт». Такая посылка попала и в руки Аркадия Якубовича, который защищал страну от фашистов. Распаковав подарок,

Аркадий очень удивился: вместе с конфетами там лежали две варежки. Обе они были на одну руку.

Аркадий узнал адрес, откуда была отправлена эта посылка, и написал туда письмо. Так завязалась переписка с милой девушкой Риммой, которая впоследствии стала его женой и мамой их сына Леонида.

В Сибири кормил комаров

Новость
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Леня родителей радовал, старался хорошо учиться, стремился к прекрасному. Но как-то семиклассник Якубович вместе с другом-одноклассником отправился в путешествие по Сибири. Надо заметить, что происходило это во время учебного года. Маме и папе Леонид сообщил, что пробудет в Сибири около трех месяцев. Но «отпуск» затянулся.

Якубович на вопрос о том, что он делал в Сибири так долго, рассказывал, что он принимал участие в апробации некоего репеллента от кусачей мошкары. Для этого они с другом раздевались до трусов, брызгались репеллентом и гуляли по тайге. Тем не менее в школе, где учился Якубович, этот эксперимент не сочли уважительной причиной для отсутствия во время учебного года, поэтому Леонида и товарища отчислили. Пришлось Якубовичу идти доучиваться в вечернюю школу, а днем подрабатывать электромехаником на авиационном заводе.

Кондиционерщик и артист

Но стремление к прекрасному в молодом человеке оказалось очень сильным. Поэтому параллельно он участвовал в различных постановках. Так, Леонид сыграл в спектакле «Двенадцатая ночь». Якубовичу досталась роль Шута. Впоследствии он говорил, что именно этот персонаж предопределил все его будущее.

Новость
Якубович поделился закулисными хитростями «Поля чудес»

Леня мечтал учиться на актерском отделении, но отец настоял на том, чтобы сын получил техническую специальность. Мало кто знает, что Якубович по профессии… инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха. А окончил он Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева.

Якубович свой талант шоумена, как и многие его коллеги по цеху, взращивал в КВН, в команде МИСИ. В то же время молодой актер Леонид писал для КВН сценарии, рассказы, монологи. Кстати, произведения Якубовича исполняли со сцены и Владимир Винокур, и Евгений Петросян. Сценарии Леонид Аркадьевич писал не только для КВН, но и для передач «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!». Впрочем, Якубовичу все-таки пришлось 8 лет поработать инженером на заводе имени Лихачева.

Вообще, до того, как стать бессменным ведущим «Поля чудес», Якубович где только не участвовал. Еще в 1980 году попал в кино. В фильме «Однажды двадцать лет спустя» Якубович сыграл героя по имени… Леня. Был и ведущим конкурсов красоты, несколько лет проработал аукционистом — махал молотком и говорил: «Продано!».

«Дядя Лёня»

Владислав Листьев очень любил представлять зрителям новые программы. В некоторых из них он сам был ведущим. Но, когда появилась программа «Тема», Листьев решил передать микрофон ведущего «Поля чудес» Якубовичу. «Дядя Леня» сразу пришелся по душе телезрителям, в нем они увидели «своего парня», которому везли в подарок все, что только можно, от соленых огурцов до настоящих змей (их, кстати, принес Якубовичу Николай Дроздов). Со временем подарков стало так много, что пришлось в 2001 году открыть для них музей в «Останкино».

Новость
«Первый» показал, что происходит с подаренной Якубовичу едой

Почему-то многие уверены, что с 1991 года Якубович ведет только «Поле чудес». На самом деле это его самый популярный проект. С тех пор как Леонид Аркадьевич стал крутить колесо фортуны, он успел провести немало других передач на разных каналах: «Колесо истории», «Диканька», «Стирка на миллион», «Сентиментальное путешествие», «Последние 24 часа».

Мечта Леонида Аркадьевича быть актером также продолжала исполняться. Он сыграл в музыкальном фильме «Старые песни о главном», в комедии «Не послать ли нам гонца?», появился в небольшой роли в «Брате-2», в сериале «Ускоренная помощь», в картине Алексея Пиманова «Три дня в Одессе». А в «Русских амазонках» Якубовичу досталась роль директора аэроклуба. И это было неслучайно, ведь Леонид Якубович очень любит самолеты и даже сам умеет пилотировать.

Леонид Аркадьевич всегда был очень увлеченным человеком. Так, он, к удивлению многих коллег, помимо всех своих многочисленных увлечений, занялся еще и бизнесом, да не каким-нибудь модным ресторанным, а открыл собственную… стоматологическую клинику.

 Почему за шутки про женщин и мужчин теперь ждет арест?
Смертельное ДТП в Крыму – фото
В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Вдова погибшего пилота подала в суд на «Аэрофлот»
Банки могут начать списывать деньги со «спящих счетов»
Вильфанд рассказал о «красном» августе на территории России
Новая карта Вселенной показала необычную однородность мироздания
На Курилах поймали гигантского голубого тунца (видео)
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Здоровье
Женщина сбросила 43 кг и раскрыла свой метод похудения Она подошла к делу профессионально.
Hi-Tech
Названы самые расслабляющие игры на смартфоне Где скоротать несколько спокойных вечеров
Авто
Как выглядят водительские права нового образца в России: фото Госавтоинспеция начала выдачу обновленных удостоверений
Кино
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе Актриса снимается в многосерийной психологической драме «Медиатор»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Сегодня 15 лет брака. Муж подарил посудомоечную машину. Эх....... 334
А чему вы научились/от чего получили впечатления на самоизоляции?) 255
10 000 в августе . 170
Имя для дочери 116
Леди
Новая девушка Телегина показала фигуру в мини-платье Девушка отмечает день рождения.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь