12:46 (мск), источник: Аргументы и факты
Хозяин «Поля чудес». Как Якубович молоток на микрофон поменял
31 июля исполняется 75 лет Леониду Якубовичу.
Кажется, что на ТВ он был всегда. Хотя гораздо больше шансов у него было навсегда остаться за кадром.
Родители Якубовича познакомились при очень необычных обстоятельствах. Мама будущего шоумена работала упаковщицей на почте во время Великой Отечественной войны.
Аркадий узнал адрес, откуда была отправлена эта посылка, и написал туда письмо. Так завязалась переписка с милой девушкой Риммой, которая впоследствии стала его женой и мамой их сына Леонида.
Леня родителей радовал, старался хорошо учиться, стремился к прекрасному. Но
Якубович на вопрос о том, что он делал в Сибири так долго, рассказывал, что он принимал участие в апробации некоего репеллента от кусачей мошкары. Для этого они с другом раздевались до трусов, брызгались репеллентом и гуляли по тайге. Тем не менее в школе, где учился Якубович, этот эксперимент не сочли уважительной причиной для отсутствия во время учебного года, поэтому Леонида и товарища отчислили. Пришлось Якубовичу идти доучиваться в вечернюю школу, а днем подрабатывать электромехаником на авиационном заводе.
Но стремление к прекрасному в молодом человеке оказалось очень сильным. Поэтому параллельно он участвовал в различных постановках. Так, Леонид сыграл в спектакле «Двенадцатая ночь». Якубовичу досталась роль Шута. Впоследствии он говорил, что именно этот персонаж предопределил все его будущее.
Леня мечтал учиться на актерском отделении, но отец настоял на том, чтобы сын получил техническую специальность. Мало кто знает, что Якубович по профессии… инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха. А окончил он Московский
Якубович свой талант шоумена, как и многие его коллеги по цеху, взращивал в КВН, в команде МИСИ. В то же время молодой актер Леонид писал для КВН сценарии, рассказы, монологи. Кстати, произведения Якубовича исполняли со сцены и Владимир Винокур, и Евгений Петросян. Сценарии Леонид Аркадьевич писал не только для КВН, но и для передач «А
Вообще, до того, как стать бессменным ведущим «Поля чудес», Якубович где только не участвовал. Еще в 1980 году попал в кино. В фильме «Однажды двадцать лет спустя» Якубович сыграл героя по имени… Леня. Был и ведущим конкурсов красоты, несколько лет проработал аукционистом — махал молотком и говорил: «Продано!».
Владислав Листьев очень любил представлять зрителям новые программы. В некоторых из них он сам был ведущим. Но, когда появилась программа «Тема», Листьев решил передать микрофон ведущего «Поля чудес» Якубовичу. «Дядя Леня» сразу пришелся по душе телезрителям, в нем они увидели «своего парня», которому везли в подарок все, что только можно, от соленых огурцов до настоящих змей (их, кстати, принес Якубовичу Николай Дроздов). Со временем подарков стало так много, что пришлось в 2001 году открыть для них музей в «Останкино».
Мечта Леонида Аркадьевича быть актером также продолжала исполняться. Он сыграл в музыкальном фильме «Старые песни о главном», в комедии «Не послать ли нам гонца?», появился в небольшой роли в «Брате-2», в сериале «Ускоренная помощь», в картине Алексея Пиманова «Три дня в Одессе». А в «Русских амазонках» Якубовичу досталась роль директора аэроклуба. И это было неслучайно, ведь Леонид Якубович очень любит самолеты и даже сам умеет пилотировать.
Леонид Аркадьевич всегда был очень увлеченным человеком. Так, он, к удивлению многих коллег, помимо всех своих многочисленных увлечений, занялся еще и бизнесом, да не