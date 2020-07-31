05:57 (мск), источник: ТАСС
В Якутии разрешили возобновить работу кафе и ресторанов
При этом в регионе продлили самоизоляцию гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющими хронические заболевания.
ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Кафе и рестораны смогут открыться в Якутии после приостановки работы
«Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, расположенные в
Деятельность ресторанов разрешена, если у них есть отдельный вход с улицы, а столы расставлены на расстоянии не менее двух метров, одновременно можно обслуживать не более половины от числа посетителей, на которое рассчитан зал, с 08:00 до полуночи. Банкетное обслуживание запрещено.
По данным на четверг в регионе зарегистрировано 5 727 случаев заражения коронавирусом, 4 734 человека выздоровели, 53 умерли.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17 млн человек, свыше 667 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 834 499 случаев заражения, выздоровели 629 655 человек, умерли 13 802. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.