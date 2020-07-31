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05:57 (мск), источник: ТАСС

В Якутии разрешили возобновить работу кафе и ресторанов

При этом в регионе продлили самоизоляцию гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющими хронические заболевания.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:40 MSK, 31.07
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6406
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Скончалось13 802+129
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Выздоровело629 655+9 322
17.07
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Инфицировано17 241 298+212 143
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Источник: Агентство «Москва»

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Кафе и рестораны смогут открыться в Якутии после приостановки работы из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

«Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, могут только оказывать услуги по доставке и продаже навынос потребителям готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного заказа. Будет разрешена деятельность кафе. Согласно уточнениям по расстановке в сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, столы должны быть установлены на расстоянии не менее 2 м. Продлена самоизоляция гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющими хронические заболевания и состояния иммуносупрессии», — говорится в сообщении.

Деятельность ресторанов разрешена, если у них есть отдельный вход с улицы, а столы расставлены на расстоянии не менее двух метров, одновременно можно обслуживать не более половины от числа посетителей, на которое рассчитан зал, с 08:00 до полуночи. Банкетное обслуживание запрещено.

По данным на четверг в регионе зарегистрировано 5 727 случаев заражения коронавирусом, 4 734 человека выздоровели, 53 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17 млн человек, свыше 667 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 834 499 случаев заражения, выздоровели 629 655 человек, умерли 13 802. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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