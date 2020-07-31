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09:48 (мск), источник: Ведомости

Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, Сафронов чувствует себя нормально, «его или уже перевели, или должны перевести» из одиночной карантинной камеры в обычную. О том, что Сафронов изолирован в одиночной камере с подозрением на COVID-19, стало известно 27 июля.

Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца.

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Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.

Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает. Адвокат Сафронова ранее сообщал «Коммерсанту», что следователи отказались разъяснить защите суть обвинений.

В ответ на ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением в госизмене, в ФСБ подчеркнули, что обвинение не связано с журналистской деятельностью и раскрытой информации «достаточно для восприятия». Все остальные данные спецслужба намерена сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, что на практике означает примерно через год-полтора, пояснял адвокат.

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