Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

По ее словам, Сафронов чувствует себя нормально, «его или уже перевели, или должны перевести» из одиночной карантинной камеры в обычную. О том, что Сафронов изолирован в одиночной камере с подозрением на COVID-19, стало известно 27 июля.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца.
Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.
Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает. Адвокат Сафронова ранее сообщал «Коммерсанту», что следователи отказались разъяснить защите суть обвинений.
В ответ на ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением в госизмене, в ФСБ подчеркнули, что обвинение не связано с журналистской деятельностью и раскрытой информации «достаточно для восприятия». Все остальные данные спецслужба намерена сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, что на практике означает примерно через год-полтора, пояснял адвокат.