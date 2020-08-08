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День в истории: 8 августа
Международный день кошки, «день рождения» холодильника, теракт в Московском метрополитене и другие памятные события этого дня.
8 августа по инициативе Международного фонда Animal Welfare празднуют международный день кошки. Предком домашней кошки считается лесной кот (Felis silvestris). Человек приручил это животное больше 10 тысяч лет назад. Международные фелинологические организации, занимающиеся вопросами селекции кошек, признают разное количество стандартизованных пород. По данным на 2019 год, TICA говорит о 71, CFA — о 44, а FIFe — о 43.
В некоторых странах существуют национальные дни кошек, например, в Японии — 22 февраля, в России — 1 марта, а в Италии 17 ноября празднуется день черного кота.
8 августа 1786 года швейцарский врач и ученый
В 1899 году американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник, хотя первые холодильные установки придумали еще раньше. В 1834 году Джекоб Перкинс построил первую компрессионную холодильную машину на эфире. А в 1850 году американский врач Джон Гори впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Он использовал технологию компрессионного цикла, которая применяется в современных холодильниках. Его аппарат мог служить одновременно морозильником и кондиционером.
До получения патента Маршаллом рефрижераторные установки уже использовались в пивоварении, мясоперерабатывающей промышленности и при перевозках грузов на пароходах и железной дороге.
8 августа 1948 года в Москве родилась Светлана Евгеньевна Савицкая, которая станет первой в мире
8 августа 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью, ведущем на станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская», произошел взрыв, в результате которого погибли 13 человек. Ранения разной степени тяжести получили 118 человек. Теракт остался нераскрытым.