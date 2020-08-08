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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 8 августа

Международный день кошки, «день рождения» холодильника, теракт в Московском метрополитене и другие памятные события этого дня.

Международный день кошки

8 августа по инициативе Международного фонда Animal Welfare празднуют международный день кошки. Предком домашней кошки считается лесной кот (Felis silvestris). Человек приручил это животное больше 10 тысяч лет назад. Международные фелинологические организации, занимающиеся вопросами селекции кошек, признают разное количество стандартизованных пород. По данным на 2019 год, TICA говорит о 71, CFA — о 44, а FIFe — о 43.

В некоторых странах существуют национальные дни кошек, например, в Японии — 22 февраля, в России — 1 марта, а в Италии 17 ноября празднуется день черного кота.

Международный день альпинизма

8 августа 1786 года швейцарский врач и ученый Мишель-Габриэль Паккард и его проводник, охотник Жак Бальма, покорили вершину Альп, гору Монблан высотой 4810 метров и тем самым открыли эпоху альпинизма. В память о первом покорении Монблана в Шамони, на родине Паккарда, установлен монумент, а сам город стал неофициальной столицей альпинистов.

Запатентован первый холодильник

В 1899 году американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник, хотя первые холодильные установки придумали еще раньше. В 1834 году Джекоб Перкинс построил первую компрессионную холодильную машину на эфире. А в 1850 году американский врач Джон Гори впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Он использовал технологию компрессионного цикла, которая применяется в современных холодильниках. Его аппарат мог служить одновременно морозильником и кондиционером.

До получения патента Маршаллом рефрижераторные установки уже использовались в пивоварении, мясоперерабатывающей промышленности и при перевозках грузов на пароходах и железной дороге.

Родилась Светлана Савицкая

8 августа 1948 года в Москве родилась Светлана Евгеньевна Савицкая, которая станет первой в мире женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос и второй в мире женщиной-космонавтом после Валентины Терешковой. До покорения космоса Савицкая работала летчиком-испытателем и входила в состав сборной команды СССР по пилотажному спорту. Она установила 3 мировых рекорда по парашютному спорту в групповых прыжках из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолётах.

Источник: РИА "Новости"

Теракт в Московском метрополитене

8 августа 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью, ведущем на станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская», произошел взрыв, в результате которого погибли 13 человек. Ранения разной степени тяжести получили 118 человек. Теракт остался нераскрытым.

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