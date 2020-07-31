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10:40 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 5482 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/ — Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось за сутки на 8 755.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:35 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
17.0730.07
Скончалось13 963+161
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
17.0730.07
Выздоровело638 410+8 755
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
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27.07
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28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
17.0730.07
Инфицировано17 312 025+272 865
17.07
253095
18.07
299152
19.07
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20.07
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21.07
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24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
17.0730.07
Скончалось673 527+6 309
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
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23.07
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6625
17.0730.07
Выздоровело10 148 826+184 148
17.07
156797
18.07
177614
19.07
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24.07
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27.07
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28.07
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29.07
169086
30.07
204663
17.0730.07
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Источник: Агентство «Москва»

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 482, общее количество инфицированных достигло 839 981. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 10 дней не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Карачаево-Черкессии (0,2%), Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Севастополе (0,3%).

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Новые 695 случаев выявлены в Москве, 210 — в Свердловской области, 171 — в Ханты-Мансийском АО, 159 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Московской области.

В настоящее время в РФ болеют 187 608 человек.

Число выздоровевших пациентов в РФ, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 755, всего уже вылечились 638 410 человек. Согласно данным, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны 1 260 человек в Москве, 606 — в Свердловской области, 401 — в Нижегородской области, 393 — в Архангельской области, 392 — в Ямало-Ненецком АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 161 против 129 днем ранее, всего умерли 13 963 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки скончались 20 пациентов в Санкт-Петербурге, 16 — в Пермском крае, 14 — в Москве, семь — в Новосибирской области, по шесть — в Ростовской и Свердловской областях.

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