В России выявили 5482 случая заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 482, общее количество инфицированных достигло 839 981. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Согласно данным, суточный рост 10 дней не превышает 0,7%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%),
Новые 695 случаев выявлены в Москве, 210 — в Свердловской области, 171 — в
В настоящее время в РФ болеют 187 608 человек.
Число выздоровевших пациентов в РФ, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 755, всего уже вылечились 638 410 человек. Согласно данным, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны 1 260 человек в Москве, 606 — в Свердловской области, 401 — в Нижегородской области, 393 — в Архангельской области, 392 — в
Число летальных исходов
За сутки скончались 20 пациентов в