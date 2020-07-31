12:12 (мск), источник: Известия
Губернатор ЯНАО заболел COVID-19
Губернатор
«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе», — написал Артюхов.
Вместе с тем он отметил, что региону удалось добиться значительных успехов в борьбе с коронавирусом: средний прирост заболевших в сутки сократился с 200 до 100.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что ЯНАО — на первом месте в стране по тестированию на душу населения, уже более 300 тыс. человек проверились на коронавирус.
«На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» — добавил глава региона.
Несколько дней назад стало известно, что кочевников, живущих в тундре в ЯНАО, пытаются ограничить в контактах с городскими жителями и вахтовиками
В то же время с 28 июля