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12:12 (мск), источник: Известия

Губернатор ЯНАО заболел COVID-19

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заболел COVID-19. Об этом он написал в пятницу, 31 июля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Источник: РИА "Новости"

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе», — написал Артюхов.

Вместе с тем он отметил, что региону удалось добиться значительных успехов в борьбе с коронавирусом: средний прирост заболевших в сутки сократился с 200 до 100.

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Кроме того, губернатор подчеркнул, что ЯНАО — на первом месте в стране по тестированию на душу населения, уже более 300 тыс. человек проверились на коронавирус.

«На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» — добавил глава региона.

Несколько дней назад стало известно, что кочевников, живущих в тундре в ЯНАО, пытаются ограничить в контактах с городскими жителями и вахтовиками из-за опасности заражения COVID-19.

В то же время с 28 июля фитнес-центрам, тренажерным залам и бассейнам разрешили открыться в Ямало-Ненецком автономном округе, однако запретили пока посещать их несовершеннолетним.

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