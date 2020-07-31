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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях узнали о существовании огурцов-альбиносов (фото)

И это не аномалия.

Пользователи соцсетей, которые во время карантина решили впервые вырастить что-нибудь у себя под домом, узнали о существовании белых огурцов.

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«Кто-нибудь знал, что можно вырастить белые огурцы? — спрашивает Тони МакРей, демонстрируя первый урожай. — Нет, я тоже, а потом мне дали несколько семян!».

«А он вкусный?» — сомневаются подписчики.

«Мой сосед дал мне один белый огурец на прошлой неделе. Так своеобразно выглядит, но на вкус точно так же, как и зеленый», — пишет один из комментаторов.

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Как оказалось, такие необычные огурцы — вовсе не аномалия, а отдельные сорта. Первый из них появился еще в 1893 году. За более чем сто лет появились такие сорта огурцов-«альбиносов», как «Белое чудо», «Айвори Кинг», «Джек Фрост», «Вайт альбино» и другие.

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Анна Лысенко

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