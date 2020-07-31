11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях узнали о существовании огурцов-альбиносов (фото)
И это не аномалия.
Пользователи соцсетей, которые во время карантина решили впервые вырастить
«Кто-нибудь знал, что можно вырастить белые огурцы? — спрашивает Тони МакРей, демонстрируя первый урожай. — Нет, я тоже, а потом мне дали несколько семян!».
«А он вкусный?» — сомневаются подписчики.
«Мой сосед дал мне один белый огурец на прошлой неделе. Так своеобразно выглядит, но на вкус точно так же, как и зеленый», — пишет один из комментаторов.
Как оказалось, такие необычные огурцы — вовсе не аномалия, а отдельные сорта. Первый из них появился еще в 1893 году. За более чем сто лет появились такие сорта огурцов-«альбиносов», как «Белое чудо», «Айвори Кинг», «Джек Фрост», «Вайт альбино» и другие.
Анна Лысенко