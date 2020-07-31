13:03 (мск), источник: Life.ru
Россияне признались в своих главных страхах по поводу работы
Участники опроса также рассказали, есть ли у них накопления на случай увольнения.
Больше всего работающие россияне боятся потерять свой доход. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении RT.
Так, о страхе потерять доход призналось 62% опрошенных. Еще 19% респондентов больше всего опасаются увольнения. Боятся заразиться коронавирусом 13% работающих россиян. Еще 6% опрошенных преследует страх, что их компания закроется.
Респондентов также спросили, есть ли у них сбережения на случай потери работы.
Оказалось, что при увольнении 42% останутся без
Ранее специалисты «Роскачества» выпустили рекомендации, выполнение которых необходимо, чтобы уменьшить вред от долгих часов работы за компьютером для здоровья. Главное из них — чаще моргать.