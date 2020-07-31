13:01 (мск), источник: Life.ru
Улов весом 184 килограмма. На Курилах поймали гигантского голубого тунца — видео
В порту рыбу перегружали с судна краном.
Крупный голубой тунец весом 184 килограмма попался в рыболовный трал судна «Бухта Наталии» у берегов Южных Курил. Его доставили во Владивостокский морской рыбный порт.
Как отмечается в сообщении на сайте порта, общий вес выловленных дальневосточными рыбаками 13 крупных рыбин составил 2567 килограммов. Сами рыболовы подчеркнули, что «это огромное достижение».
Напомним, в январе на аукционе в Токио знаменитый японский ресторатор и