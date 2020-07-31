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12:54 (мск), источник: ТАСС Наука

Новая карта Вселенной показала необычную однородность мироздания

Эти данные почти на 10% расходятся с теоретическими расчетами.

Источник: NASA

ТАСС, 31 июля. Астрономы из проекта KiDS подготовили детальную карту космоса, которая покрывает 5% обозримой Вселенной. Данные карты показывают, что, вопреки теоретическим расчетам и наблюдениям за «эхом» Большого взрыва материя распределена по Вселенной довольно однородно. Результаты работы проект опубликовал на своем сайте.

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«Эти данные, как и недавно открытые расхождения в скорости расширения Вселенной в первые эпохи ее существования и сейчас, указывают на то, что в стандартной космологической модели (имеется в виду модель ΛCDM, — прим. ТАСС) есть проблемы. Вопрос заключается в том, сможем ли мы ликвидировать их малой кровью, поменяв, к примеру, характер поведения темной материи», — прокомментировал вывод работы один из ее авторов, астрофизик из Эдинбургского университета (Великобритания) Тильман Трёстер.

В первые мгновения своего существования материя во Вселенной была максимально однородной и равномерно распределялась по небольшому пространству. Впоследствии, когда ее границы начали быстро расширяться, это однообразие нарушили так называемые барионные акустические осцилляции — своеобразные отголоски Большого взрыва.

Эти колебания распределили всю видимую и темную материю по расширяющимся границам мироздания довольно неравномерно, сформировав «космическую паутину» из галактик и связывающих их нитей из темной материи.

Изучение ее структуры, как надеются ученые, позволит узнать, какие факторы управляли возникновением барионных осцилляций в первые мгновения жизни Вселенной.

Новый кризис в космологии

Участники проекта KiDS уже много лет наблюдают за барионными акустическими осцилляциями. Они изучают, насколько сильно близкие и далекие от нас галактики искривляют свет, который проходит через их окрестности. В соответствии с теорией относительности Эйнштейна чем больше масса подобных объектов, тем сильнее меняются свойства света, благодаря чему можно достаточно точно определять их массу и оценивать, как распределена материя по толще Вселенной.

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В общей сложности астрономы получили подобные данные для 31 млн галактик, которые расположены как на небольшом расстоянии от Земли, так и на очень далеких дистанциях до 10 млрд световых лет. Объединив эти данные, Трёстер и его коллеги подготовили карту распределения материи по Вселенной, после чего сравнили ее с предсказаниями стандартной космологической модели ΛCDM.

Сравнение показало, что мироздание необычно однородно — для обозримой Вселенной этот показатель был почти на 10% больше, чем расчеты теоретиков, которые основаны на наблюдениях за микроволновым «эхо» Большого взрыва. У ученых разошлись значения и для другого важного космологического параметра, который показывает, как неравномерности в распределении материи по всей Вселенной в целом искривляют движущийся через нее свет.

Пока статистическая значимость этого расхождения не достигает уровня полноценного открытия, одной случайной ошибки на 3,5 млн попыток. Однако ученые уверены, что в ближайшие один-два года, когда «поле зрения» KiDS будет расширено примерно на треть, они выйдут на этот уровень. Если расхождения между теорией и наблюдениями не исчезнут, это будет означать то, что современную космологию нужно радикально пересмотреть, заключают астрофизики.

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