14:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Минздрав дал рекомендации по реабилитации людей после COVID-19
Минздрав России подготовил рекомендации по реабилитации людей, которые переболели COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
В них прописаны правила оказания помощи пациентам, а также оздоровления медиков, которые лечат больных с коронавирусом.
После выписки люди с COVID-19, которым оказывалась стационарная помощь, должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней — и это оптимальное время для медицинской реабилитации на дому.
В дальнейшем пациента могут направить в медицинское учреждение, в том числе
По данным на утро 31 июля, в России зарегистрирован 839 981 случай заражения коронавирусом, суточный прирост составил 5482. По числу заболевших в мире Россия занимает четвертое место. Умер за последние сутки 161 человек, общее число погибших достигло 13 963. Выздоровели 8755 человек, за все время — 638 410.