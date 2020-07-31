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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав дал рекомендации по реабилитации людей после COVID-19

Минздрав России подготовил рекомендации по реабилитации людей, которые переболели COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:35 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось13 963+161
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
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24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело638 410+8 755
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 322 041+264 341
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось673 833+6 089
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 156 580+170 575
18.07
177614
19.07
130245
20.07
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21.07
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22.07
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23.07
176670
24.07
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25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
18.0731.07
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Источник: РИА "Новости"

В них прописаны правила оказания помощи пациентам, а также оздоровления медиков, которые лечат больных с коронавирусом.

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После выписки люди с COVID-19, которым оказывалась стационарная помощь, должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней — и это оптимальное время для медицинской реабилитации на дому.

В дальнейшем пациента могут направить в медицинское учреждение, в том числе санаторно-курортные. Для прохождения реабилитации нужно будет сначала пройти дистанционную консультацию.

По данным на утро 31 июля, в России зарегистрирован 839 981 случай заражения коронавирусом, суточный прирост составил 5482. По числу заболевших в мире Россия занимает четвертое место. Умер за последние сутки 161 человек, общее число погибших достигло 13 963. Выздоровели 8755 человек, за все время — 638 410.

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