14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зоопарк в Берлине показал детеныша красной панды (видео)
Малыш появился на свет в начале июня.
Сотрудники крупнейшего в Европе ландшафтного зоопарка TierPark, расположенного в Берлине, поделились своей большой радостью. Впервые за девять лет в столице Германии на свет появился детеныш редкой красной панды.
Малыш родился еще 6 июня, но лишь сейчас сотрудникам зоопарка удалось снять его на камеру. Сейчас он совсем крохотный, но уже через месяц станет намного самостоятельнее и будет готов выйти к посетителям.
Родители малыша (6-летняя Шайн и 5-летний Джоэль) приехали в берлинский зоопарк в феврале этого года. Гималайский зоологический парк имени Падмаи Найду в индийском городе Дарджилинг подарил их европейцам в рамках всемирной программы воспроизводства редких животных.
Отметим, что красная панда в дикой природе обитает в Гималаях. Она питается листьями бамбука, плодами, ягодами и мелкими грызунами. Эти животные занесены в Международную Международную Красную книгу.
Екатерина Гура