15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В космосе сфотографировали яркую «бабочку»
Таких симметричных планетарных туманностей во Вселенной не больше 10−20%.
Очень большой телескоп в Чили (VLT) получил впечатляющий снимок «космической бабочки» — планетарной туманности NGC 2899 в созвездии Парус.
Этот яркий пузырь ионизированного газа имеет симметричную структуру, напоминающую крылья бабочек с красивыми замысловатыми узорами. До сих пор еще не удавалось получить настолько детальный снимок этого космического объекта.
Газ в туманности простирается на расстояние до двух световых лет от центра до «окраин». Его огромная температура превышает десять тысяч градусов Цельсия. Это обусловлено интенсивным излучением родительской звезды, которое заставляет водород светиться красным вокруг голубого кислорода.
Планетарные туманности образуются, когда звезда на завершающей стадии эволюции сбрасывает внешние слои. В итоге на месте красного гиганта или сверхгиганта остается белый карлик, окруженный оболочкой ионизированного газа.
Анна Лысенко