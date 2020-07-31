Коронавирус: внезапный карантин в Британии и рост от Польши до Филиппин

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных диагнозов Covid-19 на планете в пятницу превысило 17 миллионов, скончались 673 тыс. человек.
Больше всего подтвержденных диагнозов — 4,4 млн,
Британское правительство в ночь на пятницу внезапно ввело ограничения для борьбы с эпидемией, которые коснутся более четырех миллионов жителей севера Англии.
Жителей районов, которых коснулись ограничения, предупредили о них за 2,5 часа.
Объясняя свое решение, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что по данным приложений для отслеживания вируса, чаще всего Covid-19 передается именно при личных встречах членов разных семей. Поэтому минздрав решил ограничить круг общения британцев их собственным домом и «сферой поддержки». Он назвал принятые правительством меры точечными.
Мэр 2,8-миллионного Большого Манчестера Энди Бернхэм сказал журналистам, что согласен с решением правительства, так как ситуация с коронавирусом в этой части Англии заметно изменилась в худшую сторону.
«За неделю мы перешли от стабильного падения числа диагнозов почти во всех районах к росту в девяти из десяти районов», — сказал он.
В субботу в Англии планировалось дальнейшее ослабление карантинных мер. Однако в пятницу, выступая на специальном брифинге, британский премьер заявил, что сейчас необходимо «нажать на педаль тормоза».
Губернатор Токио в пятницу заявил, что в городе, возможно, снова придется ввести чрезвычайное положение, если скорость распространения Covid-19 продолжит расти.
В пятницу в японской столице был отмечен рекордный суточный рост количества заражений — выявлено более 450 заразившихся. В целом по стране в четверг был установлен второй подряд суточный рекорд заражаемости.
Рекордный рост количества инфицированных отмечают еще в нескольких странах — в Польше число выявленных за сутки случаев заражения бьет рекорд второй день подряд. В пятницу в стране было зафиксировано 657 новых случаев, в минувший четверг — 615.
Министерство здравоохранения страны в пятницу намерено проработать вопрос о введении новых ограничений.
Похожая ситуация на Филиппинах. Министерство здравоохранения этой страны второй день подряд отмечает рекордный прирост случаев заражения коронавирусом в стране. Общее число заболевших превысило 90 тысяч, средний суточный прирост подтвержденных диагнозов приближается к четырем тысячам.
Во Вьетнаме впервые подтверждена смерть от коронавируса. Вспышка заболевания произошла в курортном городе Дананг, в пятнице там зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. Всего в стране 509 подтвержденных коронавирусных больных.
Источник вспышки пока неизвестен. В город направлено около ста сотрудников минздрава для борьбы с вирусом.
Индия вышла на пятое место в мире по смертности от Covid-19. В четверг в стране от коронавируса умерло 800 человек, общее число скончавшихся таким образом поднялось до 35 тысяч.
В Индии с марта был введен строгий карантин, который начали постепенно отменять в июне. В среду правительство объявило об очередных ослаблениях карантинного режима — с пятого августа в Индии снова начнут работать спортзалы и отели.
В Гонконге