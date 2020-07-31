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16:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: внезапный карантин в Британии и рост от Польши до Филиппин

Около четырех миллионов жителей Британии проснулись в новом карантинном режиме, а страны от Филиппин до Польши сообщают о рекордном росте заражаемости. Самое важное о пандемии Covid-19 в мире — в ежедневном обзоре.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:35 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось13 963+161
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело638 410+8 755
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 328 238+260 484
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось673 936+6 001
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 176 601+181 324
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
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22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
18.0731.07
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Источник: REUTERS

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных диагнозов Covid-19 на планете в пятницу превысило 17 миллионов, скончались 673 тыс. человек.

Больше всего подтвержденных диагнозов — 4,4 млн, по-прежнему в США. На втором месте Бразилия, затем Индия, и Россия с 838 тыс. подтвержденных диагнозов.

Внезапный карантин в Британии

Британское правительство в ночь на пятницу внезапно ввело ограничения для борьбы с эпидемией, которые коснутся более четырех миллионов жителей севера Англии.

Теперь населению десяти округов на севере страны, включая Манчестер и прилегающие районы, запрещено встречаться в садах и ходить друг к другу в гости. Посещать пабы, рестораны и другие заведения можно только в компании домашних.

Жителей районов, которых коснулись ограничения, предупредили о них за 2,5 часа.

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Объясняя свое решение, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что по данным приложений для отслеживания вируса, чаще всего Covid-19 передается именно при личных встречах членов разных семей. Поэтому минздрав решил ограничить круг общения британцев их собственным домом и «сферой поддержки». Он назвал принятые правительством меры точечными.

Мэр 2,8-миллионного Большого Манчестера Энди Бернхэм сказал журналистам, что согласен с решением правительства, так как ситуация с коронавирусом в этой части Англии заметно изменилась в худшую сторону.

«За неделю мы перешли от стабильного падения числа диагнозов почти во всех районах к росту в девяти из десяти районов», — сказал он.

В субботу в Англии планировалось дальнейшее ослабление карантинных мер. Однако в пятницу, выступая на специальном брифинге, британский премьер заявил, что сейчас необходимо «нажать на педаль тормоза».

Из-за роста заболеваемости в стране дальнейшее ослабление карантинных мер откладывается на две недели, сказал Борис Джонсон.

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Рекордный рост от Японии до Польши

Губернатор Токио в пятницу заявил, что в городе, возможно, снова придется ввести чрезвычайное положение, если скорость распространения Covid-19 продолжит расти.

В пятницу в японской столице был отмечен рекордный суточный рост количества заражений — выявлено более 450 заразившихся. В целом по стране в четверг был установлен второй подряд суточный рекорд заражаемости.

Рекордный рост количества инфицированных отмечают еще в нескольких странах — в Польше число выявленных за сутки случаев заражения бьет рекорд второй день подряд. В пятницу в стране было зафиксировано 657 новых случаев, в минувший четверг — 615.

Министерство здравоохранения страны в пятницу намерено проработать вопрос о введении новых ограничений.

Накануне польские власти сообщили, что в стране могут ввести двухнедельный карантин для приезжающих из-за рубежа.

Похожая ситуация на Филиппинах. Министерство здравоохранения этой страны второй день подряд отмечает рекордный прирост случаев заражения коронавирусом в стране. Общее число заболевших превысило 90 тысяч, средний суточный прирост подтвержденных диагнозов приближается к четырем тысячам.

Во Вьетнаме впервые подтверждена смерть от коронавируса. Вспышка заболевания произошла в курортном городе Дананг, в пятнице там зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. Всего в стране 509 подтвержденных коронавирусных больных.

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Источник вспышки пока неизвестен. В город направлено около ста сотрудников минздрава для борьбы с вирусом.

Индия вышла на пятое место в мире по смертности от Covid-19. В четверг в стране от коронавируса умерло 800 человек, общее число скончавшихся таким образом поднялось до 35 тысяч.

В Индии с марта был введен строгий карантин, который начали постепенно отменять в июне. В среду правительство объявило об очередных ослаблениях карантинного режима — с пятого августа в Индии снова начнут работать спортзалы и отели.

В Гонконге из-за коронавируса перенесены местные выборы, об этом объявила глава города Керри Лам. При этом дата выборов не установлена. На прошлых местных выборах в городе оппозиция показала хорошие результаты, однако с тех пор Пекин принял жесткий закон о национальной безопасности, направленный на борьбу с диссидентами. Крупнейшие оппозиционные организации самораспустились, один из лидеров гонконгских протестов покинул страну.

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