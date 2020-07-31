Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка похудела на 34 килограмма после отказа от свиданий в ресторанах

Во время романтических ужинов она съедала гигантские порции вредной пищи.

24-летняя жительница Лондона Эдриенн Марш не была склонна к лишнему весу, но начала стремительно полнеть, когда встретила своего молодого человека Джеймса Прайса. Дело в том, что любимым времяпрепровождением пары стали походы в кафе и рестораны. На свиданиях Эдриенн старалась не отставать от бойфренда и ела огромные порции блюд, часто сопровождая ужин различными сладкими коктейлями. При этом в течение дня она также ела бутерброды и перекусывала сладостями.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге за год отношений девушка сильно располнела. При весе в 106 килограммов ей стало сложно находить стильную одежду своего размера, к тому же она начала комплексовать по поводу своей внешности. Несмотря на то, что Джеймса ее вес никогда не смущал, ее саму такое положение дел не устраивало, и Эдриенн решила худеть.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Разобравшись в причинах набора веса, британка первым делом отказалась от свиданий в ресторанах и кафе. Молодые люди начали устраивать романтические вечера дома, вместе готовя ужин. Так Эдриенн могла контролировать ингредиенты и размер порций, пишет DailyMail.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка также отказалась от вкусностей и нездоровых перекусов в течение дня. В ее меню стали преобладать овощи, рыба и курица. Благодаря диете за год Эдриенн удалось похудеть на 34 килограмма. Теперь она ведет Instagram-блог, в котором показывает свою трансформацию и делится полезными советами с теми, кто хочет избавиться от лишнего веса. Британка также публикует совместные снимки со своим парнем, который все это время поддерживал ее на пути похудения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В Кремле ожидают освобождения задержанных в Белоруссии россиян
У российского генерала конфискуют 121 млн рублей
В Берлине неизвестные напали на торговый центр
Банки могут начать списывать деньги со «спящих счетов»
Вдова погибшего пилота подала в суд на «Аэрофлот»
Вильфанд рассказал о «красном» августе на территории России
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Здоровье
Женщина сбросила 43 кг и раскрыла свой метод похудения Она подошла к делу профессионально.
Hi-Tech
Новый «ультракитаец» полностью раскрыт. Подробности Девайс должны представить уже через две недели
Авто
Как выглядят водительские права нового образца в России: фото Госавтоинспеция начала выдачу обновленных удостоверений
Кино
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото В Москве завершилась работа над фильмом «Белый снег»
Новости партнеров
А если горит в городе?
Все о лесных пожарах в России
Землю ждёт катастрофа: раскол континента и появление нового океана
Деньги на выборы «Единая Россия» пустит на помощь гражданам
Дети
Две фотографии из роддома смутили пользователей сети В интернете обсуждают фото из архива
Леди
Новая девушка Телегина показала фигуру в мини-платье Девушка отмечает день рождения.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь