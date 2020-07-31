16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка похудела на 34 килограмма после отказа от свиданий в ресторанах
Во время романтических ужинов она съедала гигантские порции вредной пищи.
24-летняя жительница Лондона Эдриенн Марш не была склонна к лишнему весу, но начала стремительно полнеть, когда встретила своего молодого человека Джеймса Прайса. Дело в том, что любимым времяпрепровождением пары стали походы в кафе и рестораны. На свиданиях Эдриенн старалась не отставать от бойфренда и ела огромные порции блюд, часто сопровождая ужин различными сладкими коктейлями. При этом в течение дня она также ела бутерброды и перекусывала сладостями.
В итоге за год отношений девушка сильно располнела. При весе в 106 килограммов ей стало сложно находить стильную одежду своего размера, к тому же она начала комплексовать по поводу своей внешности. Несмотря на то, что Джеймса ее вес никогда не смущал, ее саму такое положение дел не устраивало, и Эдриенн решила худеть.
Разобравшись в причинах набора веса, британка первым делом отказалась от свиданий в ресторанах и кафе. Молодые люди начали устраивать романтические вечера дома, вместе готовя ужин. Так Эдриенн могла контролировать ингредиенты и размер порций, пишет DailyMail.
Девушка также отказалась от вкусностей и нездоровых перекусов в течение дня. В ее меню стали преобладать овощи, рыба и курица. Благодаря диете за год Эдриенн удалось похудеть на 34 килограмма. Теперь она ведет
Екатерина Гура