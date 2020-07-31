В городе Легница в Польше украли с мемориального кладбища солдатам Красной армии и обезглавили памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Фигуру полководца нашли без головы на одной из улиц города pic.twitter.com/Ene6mCDqB6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 31, 2020
17:49 (мск), источник: Газета.Ру
МИД ответил на осквернение советского памятника Рокоссовскому в Польше
Министерство иностранных дел России прокомментировало акт вандализма в отношении советского памятника маршалу Константину Рокоссовскому, который расположен в Легнице, Польша.