Ученые: высокие люди заражаются коронавирусом в два раза чаще

Высокие люди больше подвержены риску заражения COVID-19, считают специалисты Оксфордского и Техасского университетов. Статья, пока что не прошедшая рецензирование, размещена на сервисе препринтов medRxiv.
Основной способ распространения коронавирусной инфекции — при чихании, кашле или даже разговоре зараженного. Изо рта выбрасываются микрокапли выделений, в которых содержатся жизнеспособные вирусные частицы. Ранее считалось, что наибольшую опасность представляют более крупные капли, но в последнее время ученые уделяют все больше внимания аэрозолям — взвеси наиболее мелких частиц выделений в воздухе.
Авторы работы опросили 2000 жителей Великобритании и США, чтобы установить, какие факторы повышают риск заражения.
Оказалось, что люди ростом выше 1,83 м в два раза больше рискуют пострадать от болезни.
Это происходит из-за распространения микрокапель с вирусными частицами, поясняют исследователи. Более крупные капли слюны или мокроты распространяются на небольшие расстояния, довольно быстро опускаясь на землю или поверхности. Мелкие и более легкие капли задерживаются в воздухе до нескольких часов и разносятся его потоками.
По мнению авторов работы, результаты исследования указывают на опасность аэрозолей — из-за того, что они находятся в воздухе долгое время и распространяются на дальние дистанции, они могут заразить больше человек, чем осевшие на поверхность капли.
«Результаты этого исследования предполагают, что коронавирус передается не только через капли выделений, которые оседают вниз, но и через аэрозоли, — говорит профессор Эван Контопантелис. — Это показывали и другие исследования. Социальное дистанцирование важно, так как оно защищает от капель выделений, также необходимо использовать маски. Но, кроме того, важную роль играет очистка воздуха в помещениях».
Также выяснилось, что более высокому риску заражения подвержены жильцы коммунальных квартир и общежитий, где используются общие кухни.
В США люди в таких жилищных условиях страдали от COVID-19 в 3,5 раза чаще, в Великобритании — в 1,7 раза.
Кроме того, важными факторами риска стали работа в транспортном секторе, низкий уровень доходов, необходимость пользоваться общественным транспортом, использование наличных, членство в профсоюзах. Более выраженные корреляции наблюдались в США.
Авторы работы подчеркивают важность соблюдения мер безопасности в условиях пандемии — использование масок и соблюдение социальной дистанции снижает риск распространения как аэрозолей, так и более крупных капель.
Ранее исследователи с Кипра выяснили, как далеко ветер способен разнести частицы коронавируса. Чтобы выяснить, как слюна перемещается в воздухе, авторы работы создали гидродинамическую симуляцию, позволяющую отслеживать движение каждой капли слюны, вылетевшей изо рта. В ходе моделирования исследователи учли влияние влажности, рассеивание капель, взаимодействие молекул слюны и воздуха, а также то, как капли преобразуются из жидкости в пар. Всего они смоделировали движение более тысячи капель слюны.
При температуре воздуха около 20 градусов и влажности 50% и при нулевой скорости ветра частицы слюны действительно не перемещались более чем на два метра. Однако даже при легком ветерке скоростью 4 км/ч микрокапли слюны оказались способны преодолеть 5,5 м за пять секунд.
Если же скорость ветра составит 15 км/ч, слюна преодолеет шесть метров за 1,6 секунды.
Постепенно облако микрокапель будет снижаться, поэтому в зоне поражения окажутся дети и невысокие люди.
Все это делает дистанцию в два метра неэффективной — даже если зараженный человек не будет кашлять и чихать прямо в лицо здоровому, вирусные частицы все равно могут добраться до него по воздуху.
Скорость капель слюны, вылетевших изо рта, может составлять до 8,5 м/с, постепенно снижаясь, отметили ученые.
Дальнейшие исследования необходимы для определения влияния температуры поверхности земли на поведение слюны в воздухе и для изучения поведения слюны в помещениях, где система вентиляции существенно влияет на движение частиц слюны в воздухе, подчеркивают специалисты.