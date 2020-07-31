Ученые нашли источник гигантского подводного водопада

Один из них расположен на Фарерских островах под одним из проливов, соединяющих Норвежское море с севером Атлантического океана. Поток воды, напоминающий подводную реку, создает своеобразную серию каскадов. Он настолько холодный и плотный, что не смешивается с остальной водой в проливе.
Когда подводный рельеф хребта Гренландия-Шотландия заканчивается обрывом, поток падает вниз прямо в Атлантику с высоты 840 метров. Это в три раза больше высоты Анхеля в Венесуэле.
На самом деле этот подводный водопад тщательно исследуется с 1995 года. Но только сейчас ученые смогли установить источник мощного подводного потока.
Какое-то время считалось, что это продолжение потока холодной воды, которая течет с западной стороны канала. В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, шведские ученые установили, что во всем «виноват» тихий восточный поток. Он «отдает» холодную воду глубокому струйному течению.
Эти подводные потоки играют решающую роль для циркуляции воды в Атлантическом океане, говорят исследователи.