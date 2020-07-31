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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли источник гигантского подводного водопада

Водопад Виктория считается самым большим на Земле, а водопад Анхель — самым высоким, но в действительности крупнейшие водопады на планете спрятаны под водой.

Источник: Knud Simonsen

Один из них расположен на Фарерских островах под одним из проливов, соединяющих Норвежское море с севером Атлантического океана. Поток воды, напоминающий подводную реку, создает своеобразную серию каскадов. Он настолько холодный и плотный, что не смешивается с остальной водой в проливе.

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Когда подводный рельеф хребта Гренландия-Шотландия заканчивается обрывом, поток падает вниз прямо в Атлантику с высоты 840 метров. Это в три раза больше высоты Анхеля в Венесуэле.

На самом деле этот подводный водопад тщательно исследуется с 1995 года. Но только сейчас ученые смогли установить источник мощного подводного потока.

Какое-то время считалось, что это продолжение потока холодной воды, которая течет с западной стороны канала. В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, шведские ученые установили, что во всем «виноват» тихий восточный поток. Он «отдает» холодную воду глубокому струйному течению.

Эти подводные потоки играют решающую роль для циркуляции воды в Атлантическом океане, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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