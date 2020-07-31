Студентов и преподавателей без антител к COVID обяжут носить маски

Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты, сказал Фальков на онлайн-совещании с ректорами российских вузов. Его слова в своем телеграм-канале в пятницу приводит пресс-служба Минобрнауки.
«Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться», — говорится в сообщении.
В университетах также появятся приборы для дезинфекции воздуха, а измерение температуры станет обязательным.
«К новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения», — подчеркнул министр.
«Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезду в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10−12 день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из “красной зоны”, для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус», — отмечает Минобрнауки.