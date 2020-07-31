Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 31 июляОткрытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появился новый флешмоб с разными формами имен

Забавный флешмоб, в котором каждый узнает себя.

В конце июля художница Саша Лимонъ нарисовала забавную иллюстрацию того, как она ощущает себя, когда ее называют Саней, Сандрой и Александрой. Рисунок получился жизненным, а автор добавила к нему хэштег #mynamechallenge призвав коллег и подписчиков показывать свои варианты с разными формами имен.

Во время загрузки произошла ошибка.

И долго просить не пришлось. Флешмоб «Как я себя ощущаю, когда меня называют…» быстро стал популярным и объяснил многим, каких форм имен стоит избегать при общении с людьми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В Кремле ожидают освобождения задержанных в Белоруссии россиян
У российского генерала конфискуют 121 млн рублей
В Берлине неизвестные напали на торговый центр
Банки могут начать списывать деньги со «спящих счетов»
Вдова погибшего пилота подала в суд на «Аэрофлот»
Вильфанд рассказал о «красном» августе на территории России
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Новый «ультракитаец» полностью раскрыт. Подробности Девайс должны представить уже через две недели
Горячие темы на Авто
Про уважение к мужчинам и к женщинам 164
Очередная цветная революция? 161
По факту. 112
Мне очень нравятся люди 110
Кино
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото В Москве завершилась работа над фильмом «Белый снег»
Новости партнеров
А если горит в городе?
Все о лесных пожарах в России
Землю ждёт катастрофа: раскол континента и появление нового океана
Деньги на выборы «Единая Россия» пустит на помощь гражданам
Дети
Две фотографии из роддома смутили пользователей сети В интернете обсуждают фото из архива
Леди
Новая девушка Телегина показала фигуру в мини-платье Девушка отмечает день рождения.
Новости партнеров
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Все о лесных пожарах в России
Землю ждёт катастрофа: раскол континента и появление нового океана
Человек, который стоил целой армии: вся правда о жизни Махмута Гареева
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь