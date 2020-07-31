17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появился новый флешмоб с разными формами имен
Забавный флешмоб, в котором каждый узнает себя.
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Забавный флешмоб, в котором каждый узнает себя.
В конце июля художница Саша Лимонъ нарисовала забавную иллюстрацию того, как она ощущает себя, когда ее называют Саней, Сандрой и Александрой. Рисунок получился жизненным, а автор добавила к нему хэштег #mynamechallenge призвав коллег и подписчиков показывать свои варианты с разными формами имен.
И долго просить не пришлось. Флешмоб «Как я себя ощущаю, когда меня называют…» быстро стал популярным и объяснил многим, каких форм имен стоит избегать при общении с людьми.
Екатерина Гура