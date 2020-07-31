18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят удивительные деревья на деревьях в Японии (фото)
Древняя лесная техника.
Японская техника садового искусства бонсай известна практически всем. Но это далеко не единственная трансформация, которую японцы создали для деревьев. Еще в 14 веке они придумали гениальный способ производства пиломатериалов без необходимости вырубки лесов или посадки новых деревьев на больших территориях.
Для достижения такой формы, специалисты подрезают кедровые деревья особым образом, и из ствола начинают расти молодые побеги, которые отличаются более прочной древесиной и ровным стволом без сучков и лишних веток, то есть уже готовые пиломатериалы, которые не занимают дополнительной площади и не нуждаются в тщательной обработке.
Раньше техника daisugi была популярным методом выращивания деревьев на сруб, но с развитием технологий и международных рынков она потеряла свою актуальность. Сейчас «кедры в кедрах» можно встретить в парках, садах или в питомниках, где они создаются исключительно для декоративных целей.
Екатерина Гура