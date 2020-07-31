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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дома «по 1 евро» в Италии показали на видео

Покупатели расстроены.

В конце 2019 года почти два десятка итальянских коммун начали распродавать дома по символической цене 1 евро. Так местные мэрии надеются вдохнуть новую жизнь в умирающие общины.

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Покупателям нужно будет выполнить определенные обязательства. Например, внести залог, который они смогут забрать только через несколько лет, отремонтировать здание и быть примерным жителем города.

Многие итальянцы и жители других стран сочли это приемлемой ценой за возможность обзавестись деревенским домиком среди роскошных итальянских пейзажей и отправились заключать сделки.

Но на деле все оказалось не так радужно. Американский канал Business Insider опубликовал репортаж из нескольких сицилийских городков, в котором показал, с какими жилищными условиями приходится иметь дело новым поселенцам, заплатившим за них чуть больше доллара.

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Анна Лысенко

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