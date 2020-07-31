17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дома «по 1 евро» в Италии показали на видео
Покупатели расстроены.
В конце 2019 года почти два десятка итальянских коммун начали распродавать дома по символической цене 1 евро. Так местные мэрии надеются вдохнуть новую жизнь в умирающие общины.
Покупателям нужно будет выполнить определенные обязательства. Например, внести залог, который они смогут забрать только через несколько лет, отремонтировать здание и быть примерным жителем города.
Многие итальянцы и жители других стран сочли это приемлемой ценой за возможность обзавестись деревенским домиком среди роскошных итальянских пейзажей и отправились заключать сделки.
Но на деле все оказалось не так радужно. Американский канал Business Insider опубликовал репортаж из нескольких сицилийских городков, в котором показал, с какими жилищными условиями приходится иметь дело новым поселенцам, заплатившим за них чуть больше доллара.
Анна Лысенко