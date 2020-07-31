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19:09 (мск), источник: Известия

Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах

Все россияне, прилетающие на родину из-за границы, должны будут заполнить анкету на портале госуслуг. Об этом говорится в пятницу, 31 июля, в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Коронавирус COVID-19
19:11 (мск)Больше, чем в другие месяцы. В июле коронавирусом заразились около 7 млн человек в мире
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:35 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось13 963+161
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
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24.07
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25.07
146
26.07
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27.07
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28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело638 410+8 755
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
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28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 334 539+250 093
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
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24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось674 038+5 788
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
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23.07
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26.07
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29.07
6266
30.07
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31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 179 718+183 372
18.07
177614
19.07
130245
20.07
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29.07
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30.07
204663
31.07
184148
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Источник: Известия

Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.

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Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию", — отмечается в документе.

29 июля Попова заявила, что специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» не выявили значительных мутаций вируса за время распространения инфекции в России.

По данным на 31 июля, в России выявлен 839 981 случай COVID-19. Скончались 13 963 пациентов, 638 410 — выздоровели, пишет «Газета.ру».

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