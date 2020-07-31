Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах

Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию", — отмечается в документе.
29 июля Попова заявила, что специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» не выявили значительных мутаций вируса за время распространения инфекции в России.
По данным на 31 июля, в России выявлен 839 981 случай COVID-19. Скончались 13 963 пациентов, 638 410 — выздоровели, пишет «Газета.ру».