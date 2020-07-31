Супруги, отметившие 75-ю годовщину, поделились секретом счастливого брака

93-летняя Пэм и 95-летний Гордон Клэр из британского города Борроуби, Северный Йоркшир, 30 июля отпраздновали 75-ю годовщину своей супружеской жизни. За столь длительный срок супруги обзавелись довольно большой семьей: у них есть двое детей, трое внуков, десять правнуков, и в августе на свет должен появиться первый праправнук.
Свою совместную жизнь Пэм и Гордон называют очень счастливой, хотя поначалу мало кто одобрял их отношения. Супруги рассказали, что в 1945 году были вынуждены вдвоем сбежать из дома, так как их родители были против их отношений, считая их слишком юными для создания семьи.
Тогда 18-летняя Пэм и 20-летний Гордон уехали в Чешир к ее тете, которая организовала молодым скромную, но милую свадьбу, пишет Metro.
Клэр являются одной из немногих супружеских пар Великобритании, которые так долго живут в браке. Секретом своей счастливой семейной жизни Пэм и Гордон называют любовь, терпение и своих детей с внуками, которые помогают им сохранять интерес к жизни и друг к другу.