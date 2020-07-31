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20:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна страна открыла границы для россиян

Абхазия открывает границы для россиян с 1 августа. Об этом в пятницу, 31 июля, передает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, в России решение об открытии государственной границы с Абхазией приняли по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, а также определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», — отметили в оперштабе.

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Ранее сообщалось, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не позднее, чем за три дня до прибытия в страну. Документы будут спрашивать при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения.

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

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