20:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Еще одна страна открыла границы для россиян
Абхазия открывает границы для россиян с 1 августа. Об этом в пятницу, 31 июля, передает РИА Новости.
Как отмечается, в России решение об открытии государственной границы с Абхазией приняли по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке
Ранее сообщалось, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не позднее, чем за три дня до прибытия в страну. Документы будут спрашивать при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения.
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы,