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21:55 (мск), источник: Life.ru

Доктор Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Эксперт напомнил, что CoViD-19 занимает одну из последних строчек в списке причин смертности в мире.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:58 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось13 963+161
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело638 410+8 755
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 401 496+275 415
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось675 167+6 112
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
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6295
26.07
4761
27.07
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5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 186 335+182 957
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
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22.07
174738
23.07
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24.07
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25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
18.0731.07
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Источник: РИА "Новости"

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил шаги, которые помогут избежать тяжёлого течения болезни при заражении коронавирусом.

Он призвал подписчиков бросить курить и похудеть, напомнив, что курение и избыточный вес являются факторами риска. Мясников предложил придерживаться здорового малокалорийного питания, так как оно снижает риски диабета, также влияющего на течение болезни при заражении коронавирусом.

Ведущий указал на необходимость закаливания и физических нагрузок, которые являются самыми мощными факторами укрепления иммунитета. Он также попросил людей следить за своим артериальным давлением, привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится соответствующий препарат.

В посте в Telegram специалист отметил, что усилия не пропадут зря, если CoViD-19 обойдёт стороной тех, кто прислушается к его рекомендациям. По словам Мясникова, его советы также способствуют предотвращению болезней сердца (инсульт и инфаркт) и онкологических заболеваний.

Напомним, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 17 106 007 случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами инфекции стало свыше 668 тысяч человек.

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