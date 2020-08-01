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01:38 (мск), источник: РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:35 MSK, 01.08
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось13 963+161
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело638 410+8 755
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 422 252+289 599
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось675 584+6 328
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 207 744+193 308
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
18.0731.07
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Источник: AFP 2020

Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. зараженных.

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Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812. По данным университета Джонса Хопкинса (обновляются в реальном времени), заразились 17,42 млн человек, умерли 675 545.

27 июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев инфицирования в мире примерно удвоилось. Он отметил, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, добавил Гебреисус.

Позднее глава ВОЗ связал резкий рост числа зараженных коронавирусом в ряде стран с беспечностью молодежи и несоблюдением мер защиты. «Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — сказал он.

В России число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии превысило 839,9 тыс. Всего в стране от коронавируса умерли 13 963 человека. Выздоровели более 638,4 тыс. человек.

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