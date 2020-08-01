ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. зараженных.
Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812. По данным университета Джонса Хопкинса (обновляются в реальном времени), заразились 17,42 млн человек, умерли 675 545.
27 июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев инфицирования в мире примерно удвоилось. Он отметил, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, добавил Гебреисус.
Позднее глава ВОЗ связал резкий рост числа зараженных коронавирусом в ряде стран с беспечностью молодежи и несоблюдением мер защиты. «Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — сказал он.
В России число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии превысило 839,9 тыс. Всего в стране от коронавируса умерли 13 963 человека. Выздоровели более 638,4 тыс. человек.