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03:38 (мск), источник: Вести.Ru

Чулпан Хаматова не видит проблемы в уходе Сергея Гармаша из «Современника»

Актриса Чулпан Хаматова не видит никакой катастрофы в том, что происходит в театре «Современник».

Источник: РИА "Новости"

Ее комментарий стал ответом на заявление Сергея Гармаша, принявшего решение уйти из театра.

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По мнению актрисы, у художественного руководителя театра Виктора Рыжакова не было возможности себя показать, передает ТАСС. В начале января он был назначен на должность, а вскоре театр закрыли на карантин.

«Есть все шансы сохранить главное, что было в театре, — пульсацию времени и честный разговор со зрителем».

Хаматова уверена, что каждый человек волен выбирать свой путь, а дальнейшая судьба Гармаша — талантливого театрального и киноактера — сложится более, чем удачно.

«Любая труппа рада иметь такого артиста. Радости большой нет, но и горя большого нет».

Накануне народный артист РФ Сергей Гармаш заявил о своем уходе из «Современника».

В письме своим коллегам он назвал сложившуюся при новом руководстве ситуацию в театре «чудовищной», что и стало причиной его ухода.

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