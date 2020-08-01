03:38 (мск), источник: Вести.Ru
Чулпан Хаматова не видит проблемы в уходе Сергея Гармаша из «Современника»
Актриса Чулпан Хаматова не видит никакой катастрофы в том, что происходит в театре «Современник».
Ее комментарий стал ответом на заявление Сергея Гармаша, принявшего решение уйти из театра.
По мнению актрисы, у художественного руководителя театра Виктора Рыжакова не было возможности себя показать, передает ТАСС. В начале января он был назначен на должность, а вскоре театр закрыли на карантин.
«Есть все шансы сохранить главное, что было в театре, — пульсацию времени и честный разговор со зрителем».
Хаматова уверена, что каждый человек волен выбирать свой путь, а дальнейшая судьба Гармаша — талантливого театрального и киноактера — сложится более, чем удачно.
«Любая труппа рада иметь такого артиста. Радости большой нет, но и горя большого нет».
Накануне народный артист РФ Сергей Гармаш заявил о своем уходе из «Современника».
В письме своим коллегам он назвал сложившуюся при новом руководстве ситуацию в театре «чудовищной», что и стало причиной его ухода.