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10:55 (мск), источник: РИА Новости

Завершены клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

«Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований», — добавил министр.

По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — пояснил Мурашко.

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Он отметил, что массовую вакцинацию планируется проводить с октября.

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.

В Минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения превысило 839 тысяч, 13,9 тысячи человек скончались, 638 тысяч вылечились.

Минздрав РФ: вакцина от коронавируса находится на стадии госрегистрации
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11:05 (мск)© Ньюстюб
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