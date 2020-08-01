Завершены клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи

По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.
«Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований», — добавил министр.
По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.
«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — пояснил Мурашко.
Он отметил, что массовую вакцинацию планируется проводить с октября.
Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.
В Минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 839 тысяч, 13,9 тысячи человек скончались, 638 тысяч вылечились.