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10:45 (мск), источник: Интерфакс

Коронавирусом в России заразились еще 5 462 человека

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 462 случая в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 01.08
Инфицировано845 443+5 462
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось14 058+95
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело646 524+8 114
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 600 740+294 823
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось679 600+6 427
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 342 311+209 729
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
18.0731.07
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Источник: Агентство «Москва»

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 845 443 случая коронавирусной инфекции. За сутки умерли 95 пациентов, выздоровели — 8 114. Лечение продолжает 184 861 человек.

За все время распространения коронавируса в России умерли 14 058 человек, вылечились 646 524 пациента.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 690 новых случаев COVID-19. Умерли 13 человек, вылечились еще 1 413 человек.

Еще 202 новых случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 170 — в Ханты-Мансийском АО, 161 — в Санкт-Петербурге, 159 — в Нижегородской области, 149 — в Московской области, 146 — в Иркутской области, 143 — в Красноярском крае, 138 — в Мурманской области.

Также 133 случая выявлены в Ростовской области, 118 — в Ставропольском крае, 114 — в Омской области, 111 — в Ямало-Ненецком АО, по 110 новых пациентов в Челябинской, Ульяновской областях, Хабаровском крае, 108 — в Алтайском крае, 106 — в Оренбургской области, 102 — в Приморском крае.

В других регионах России суточный прирост не превышает ста новых случаев.

 Коронавирусом в России заразились еще 5 462 человека
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