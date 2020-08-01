Коронавирусом в России заразились еще 5 462 человека

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 845 443 случая коронавирусной инфекции. За сутки умерли 95 пациентов, выздоровели — 8 114. Лечение продолжает 184 861 человек.
За все время распространения коронавируса в России умерли 14 058 человек, вылечились 646 524 пациента.
В Москве за сутки зарегистрированы 690 новых случаев COVID-19. Умерли 13 человек, вылечились еще 1 413 человек.
Еще 202 новых случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 170 — в
Также 133 случая выявлены в Ростовской области, 118 — в Ставропольском крае, 114 — в Омской области, 111 — в
В других регионах России суточный прирост не превышает ста новых случаев.