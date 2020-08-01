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14:00 (мск), источник: РИА Новости

Проценко объяснил, как определить коронавирусный кашель

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал «Российской газете», какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:35 MSK, 01.08
Инфицировано845 443+5 462
19.07
6109
20.07
5940
21.07
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22.07
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23.07
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26.07
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5509
31.07
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Скончалось14 058+95
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Выздоровело646 524+8 114
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22.07
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30.07
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Инфицировано17 613 859+307 942
19.07
183009
20.07
207768
21.07
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31.07
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Скончалось679 986+6 813
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Выздоровело10 351 577+218 995
19.07
130245
20.07
99370
21.07
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22.07
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Источник: Агентство «Москва»

Он пояснил, что после того, как переболел коронавирусом, ни с чем не спутает этот кашель — у него особенные интонации.

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», — пояснил Проценко, отметив, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз.

Также врач рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

Согласно подсчетам ВОЗ, всего в мире выявлено более 17,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, умерли 668 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 17,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции, а погибли боле 679 тысяч человек.

В России выявлено 845 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 14 тысяч человек умерли, 646 тысяч выздоровели.

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